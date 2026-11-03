5 K-dramas de aventuras para ver en Disney+ y armar tu maratón en el Megapuente de la Revolución Mexicana

El próximo Megapuente de noviembre será una buena oportunidad para ponerse al corriente con los K-dramas que han conquistado a los amantes de este género que cuenta con un catálogo amplio con historias llenas de adrenalina. Si todavía no tienes planes para estos días, Disney+ cuenta con varias producciones que mezclan aventuras, persecuciones, personajes extraordinarios y secretos difíciles de descubrir.

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Desde jóvenes con habilidades sobrenaturales hasta historias de venganza y peligrosas conspiraciones. A continuación te dejamos algunos títulos para organizar un maratón de K-dramas sin salir de casa.

5 K-dramas de aventuras para ver en Disney+ en el Megapuente de la Revolución Mexicana

1.- Moving

Si eres amante de las historias donde los protagonistas son superhéroes, esta producción es una de las opciones imperdibles dentro del catálogo de Disney+. Este K-drama sigue a varios adolescentes que esconden habilidades sobrenaturales mientras intentan llevar una vida normal. Sin embargo, sus padres también guardan secretos relacionados con su pasado.

2.- Negocio Letal

Esta historia surcoreana protagonizada por Lee Dong-wook y Kim Hye-jun, gira sobre Jian quien descubre que su tío, quien acaba de morir, tenía una misteriosa tienda. Antes de comprender el negocio familiar, la joven se convierte en blanco de varios desconocidos que buscan los productos que su tío dejó.

3.- Vigilante

Otra opción que no te puedes perder es “Vigilante” en esta historia se sigue la vida de Kim Jiyong, un estudiante de la Universidad de Policía que lleva una doble vida. Durante el día cumple con sus actividades académicas, pero por las noches persigue a criminales que consiguieron escapar de la justicia.

4.- El tirano

Una persecución secreta relacionada con un proyecto científico provoca una peligrosa persecución internacional. Después de un accidente durante la entrega de una muestra diferentes personajes de la historia comienzan a buscarla.

5.- Los enigmas de un asesino

Los enigmas de un asesino es un K-drama ideal para quienes disfrutan del misterio ya que sigue la historia de Yoon Ena, una mujer que se convierte en perfiladora después de encontrar el cuerpo de su tío.

¿Cuándo será el megapuente de la Revolución Mexicana 2026?

El descanso oficial será el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, que corresponde al 20 de noviembre. Así que alumnos y trabajadores podrán disfrutar de varios dias de descanso.