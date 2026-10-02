6 ideas de photocards de Kpop Demon Hunters con temática de Halloween para los fans de las Guerreras Kpop

¡Que comience la spooky season! Estamos a escasas semanas de Halloween y qué mejor manera de celebrarlo que con photocards de tus personajes favoritos… Eso sí, ¡en su versión tenebrosa! Si eres fan de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 6 photocards de Kpop Demon Hunters que se adaptan perfecto a la temporada.

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Kpop Demon Hunters: 6 ideas de photocards de Halloween de las Guerreras Kpop

Kpop Demon Hunters se ha convertido en una de las mejores películas animadas en la historia moderna. Más allá de su estética, la cinta de las Guerreras Kpop ofrece una historia verdaderamente increíble y llena de música. Si bien se trata de un largometraje en su mayoría súper colorido y alegre, el lado sobrenatural de los Saja Boys queda perfecto con la temporada de Halloween, por lo que puedes crear increíbles photocards basándote en esos momentos “oscuros” de la película.

A continuación, te compartimos algunas plantillas con un total de 6 photocards de las Guerreras Kpop que quedan perfecto para esta spooky season:

Plantilla 1, 2 y 3

Photocards de Kpop Demon Hunters de Halloween | Crédito: Netflix

Plantilla 4, 5 y 6

Photocards de Kpop Demon Hunters de Halloween | Crédito: Netflix

¿Cómo hacer tus propios photocards de Halloween de Kpop Demon Hunters?

Hacer tus propios photocards es una tarea bastante sencilla. Solo tienes que descargar la plantilla que más te guste e imprímela. Te recomendamos que la impresión sea en un papel grueso o fotográfico para un acabado súper aesthetic, ya sea brillante u holográfico. De tal modo, el diseño lucirá mejor. Recorta cada photocard y no te olvides de redondear las orillas. Finalmente, protégelas con micas o plástico y listo. ¡Tendrás tus propios photocards de Kpop Demon Hunters con temática de Halloween!

Si gustas, puedes agregar un toque extra y decorar las photocards con stickers o brillos y obsequiarlas en la Noche de Brujas, cuando los niños salgan con sus disfraces a pedir dulces. ¡No hay pretexto para llevar la magia de las Guerreras Kpop al día más tenebroso del año!