Confirmados los idols para la K-Con Estados Unidos 2026; el evento de Kpop más grande del mundo: NCT 127, TOMORROW X TOGETHER y más

¡El evento más importante de K-pop está de regreso! Este jueves, la K-Con sorprendió al anunciar su line-up para la edición de 2026 en Estados Unidos, misma que se celebrará a mediados de agosto. Entre los idols que conforman el line-up destacan nombres como NCT 127 y TOMORROW X TOGETHER, por mencionar algunos. ¡Aquí te compartimos todos los detalles!

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¿Cuándo y dónde es la K-Con 2026?

La K-Con 2026 se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en la Crypto.com Arena y el Centro de Convenciones de Los Ángeles en California, Estados Unidos. El principal objetivo de este festival es la celebración de la cultura coreana, por lo que no sólo habrá música sino también gastronomía, belleza, historia y mucho sobre estilo de vida. De hecho, el eslogan de este año es “Walk in SOUL CITY”, frase que hace referencia a la capital de Corea del sur: Seúl.

¿Quiénes se presentarán en la K-Con 2026? Idols confirmados

El line-up de artistas que se presentarán en vivo consta de 16 actos, incluidos los headliners del evento: NCT 127, ZEROBASEONE y TOMORROW X TOGETHER; cada uno de ellos ofrecerá un set de una hora, mientras que el resto tendrá presentaciones con menor duración. Así queda la distribución de bandas:

14 de agosto:

NCT 127

TREASURE

&TEAM

KickFlip

Santos Bravos

from20 & Hello Gloom

KEYVITUP

ONE PACT

15 de agosto:

ZEROBASEONE

TAEYONG (de NCT)

YEONJUN (de Tomorrow X Together)

P1Harmony

ILLIT

izna

from20 & Hello Gloom

KEYVITUP

ONE PACT

RESCENE

16 de agosto:

TOMORROW X TOGETHER

JO1

MEOVV

ALLDAY PROJECT

ALPHA DRIVE ONE

ONE PACT

RESCENE

So!YoON!

KCON LA has released the lineup for the 2026 festival, with NCT 127, ZEROBASEONE and TOMORROW X TOGETHER to Headline.



The newly festival-esque convention and concert will be taking place at LA’s Cryptocom Arena from Aug 14th to 16th. pic.twitter.com/Vo22BGTaHe — Pop Crave (@PopCrave) March 26, 2026

El sabor latino llega a la K-Con 2026

La K-Con 2026 tendrá su toque latino gracias a la agrupación Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE, la agencia maestra detrás del éxito de BTS. La banda está conformada por cinco miembros de diversas nacionalidades latinas: Drew (México/USA), Alejandro (Perú), Gabi (Puerto Rico), Kaue (Brasil) y Kenneth (México). Todos ellos fueron seleccionados tras resultar ganadores en un reality show. Su sonido mezcla ritmos latinos con “estándares de producción globales”, algo muy característico del k-pop.