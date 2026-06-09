Muere querida idol y cantante surcoreana a los 27 años

La industria musical de Corea del Sur está de luto. Kim Yun Seol, conocida cantante surcoreana y destacable exconcursante del programa Sing Again 4, murió el pasado 7 de junio de 2026 a los 27 años. La noticia la dio a conocer una persona cercana a la artista a través de redes sociales. En esa misma publicación se reveló que el funeral se realizó en privado con sus seres cercanos. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento, por lo que la gente se mantiene atenta a los reportes, ya que la joven idol era muy joven y aparentemente gozaba de buena salud.

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¿Quién era Kim Yun Seol?

Puede que incluso, aunque seas fanático de la música coreana, su nombre no esté en tu radar. Sin embargo, Kim Yun Seol ya llevaba varios años construyendo una carrera dentro de la industria musical coreana. La cantante ganó reconocimiento por primera vez en 2013 luego de que se convirtiera en la ganadora indiscutible de Boys’ Kids, un programa musical de aquel país. Fue gracias a su enorme talento vocal que varias puertas se le abrieron en diferentes proyectos televisivos.

Con el paso de los años, logró entrar al mundialmente famoso programa The Voice Korea 2020 y Can See Your Voice 7, donde continuó demostrando sus capacidades artísticas.

Su participación en ‘Sing Again 4’

Una de sus participaciones más memorables en la televisión fue cuando formó parte de Sing Again 4. Este programa busca ofrecer una segunda oportunidad a artistas que, por una u otra razón, no lograron obtener el reconocimiento masivo pese a su talento. Ahí fue cuando logró destacar por su carisma y la intensa pasión que transmitía arriba del escenario.

Un mensaje que hoy conmueve a sus fans

Llamó mucho la atención que hace apenas unas semanas la cantante había compartido una publicación en redes sociales donde hablaba sobre su amor por la música y sus deseos de seguir creciendo como artista. Ahora, este mensaje de esperanza se llena de mensajes de despedida de admiradores y compañeros.