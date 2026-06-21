Muere leyenda de la música coreana, tras una dura batalla contra el cáncer

El mundo de la música surcoreana está de luto luego de que se revelara la muerte de una figura icónica dentro de la industria. Ok-hee, cuyo nombre real era Kim Gwang-sook, falleció después de haber sufrido cáncer. De acuerdo con medios locales, la cantante partió este fin de semana, lo cual provocó una ola de mensajes y condolencias entre sus seguidores en redes sociales. Muchos de ellos recordaban la influencia que tuvo la cantante en la cultura de la música coreana durante varias décadas.

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¿Quién fue Ok-hee?

Ok-hee se convirtió en una de las artistas más reconocidas dentro de la música popular de Corea del Sur. Sus seguidores la recuerdan por su gran talento vocal y por mantener una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más respetadas dentro de la industria. Su nombre resuena para muchas generaciones de surcoreanos, pues dejó canciones importantes para su época, por lo que sigue siendo recordada en aquel país.

¿Qué se sabe sobre su fallecimiento?

De acuerdo con la información difundida por medios coreanos, la cantante falleció de cáncer, el cual le detectaron hace tiempo. No se reveló cuánto tiempo estuvo enferma ni bajo qué tratamientos estuvo; lo que sí se llegó a mencionar es que ella se encontraba luchando contra la enfermedad.

¿Dónde se realizará su despedida?

La familia reveló que el velatorio fue instalado el 21 de junio en la sala funeraria número 22 del Hospital Asan, ubicado en el distrito de Songpa, en Seúl. En este lugar se reunirán familiares, amigos y colegas para rendir homenaje a la cantante y dar el último adiós. La ceremonia fúnebre está programada para llevarse a cabo el próximo 24 de junio. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Parque Conmemorativo de Hambaek-san.

Muchos fans aseguran que, aunque su voz se haya apagado, su legado continúa vivo a través de sus canciones y del cariño que miles de personas conservarán por ella.