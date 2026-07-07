¿De qué trata “Nos vemos en la oficina”? el kdrama más reciente de Prime Video que todo godín tiene que ver

Si eres godín y te gustaría ver una serie en la que te puedas identificar sin duda alguna “Nos vemos en la oficina” es para ti. Este es el kdrama más reciente estrenado en la plataforma de streaming de Prime Video ya que se estrenó el pasado 22 de junio de 2026 y actualmente todos hablan de él. A continuación te contamos de qué trata este kdrama para que puedas pasar horas en un buen maratón.

Kdrama “Nos vemos en la oficina”: ¿De qué trata?

Esta historia sigue a Ji-yoon (personaje interpretado por Park Ji-hyun), una mujer trabaja en oficina desde hace 7 años, y que cuenta con una gran experiencia dentro del mundo corporativo, sin embargo luego de mucho tiempo dedicándose a lo mismo se encuentra en un momento de hartazgo dentro de su vida laboral y sentimental. La trama de su vida dará un giro inesperado cuando conozca a Si-woo (papel interpretado porSeo In-guk), un jefe con una actitud fuerte y un carácter muy aterrador que espanta a cualquiera aunque sin saberlo ambos comenzarán una relación más cercana luego de que Jo-yoon descubra que no es tan malo como parece y que dentro de él hay gran generosidad y compasión por los demás.

Este kdrama tiene un total de 12 episodios por lo que es ideal para ver por varias horas en tu sillón acompañado de buenos snacks y una cobija calientita. Además es perfecto para ver en compañía tus amigas de la oficina o familiares.

¿Quién es Seo In-guk, el actor que protagoniza el kdrama “Nos vemos en la oficina”?

Seo In-guk es un destacado cantante, actor y modelo originario de Corea del Sur. Es conocido como “El rey de los besos” dentro del mundo de los kdramas debido a la química con sus compañeras de actuación así como su gran talento ante la cámara. Actualmente tiene 38 años de edad y no solo ha destacado en producciones televisivas sino que también ha incursionado en la música ya que en 2009 ganó el programa “Superstar K”. Luego de este triunfo no solo recibió la ovación por parte de medios sino que lanzó un sencillos con el que cautivó a muchas personas.

Seo In-guk ha sido parte de diversos kdramas, algunos de los más famosos y reconocidos son: “Fatalidad a tu servicio”,”Novio por suscripción”, “Answer me 1997”, “El Juego de la Muerte”, “La sonrisa se ha ido de tus ojos”, “Twelve”, “Café Minamdang”, “Shopaholic Louis”, solo por mencionar algunos.