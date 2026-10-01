OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el kdrama ‘Hotel del Luna’, fecha y hora para verlo gratis y online

Para los fans mexicanos de los K-dramas tendrán una nueva opción para disfrutar de una historia coreana a través de la señal de Azteca 7 puesto que se confirmó la llegada de “Hotel de Luna”, una de las producciones de fantasía y romance más conocidas de Corea del Sur.

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¿Cuándo se estrena “Hotel de Luna”?

“Hotel de Luna” protagonizada por IU y Yeo Jin-goo se estrenará este lunes 5 de octubre de 2026 a las 11:30 pm por la programación de Azteca 7, por lo que los seguidores de dramas coreanos podrán disfrutar de esta historia a través de la televisión abierta.

¿Cómo ver “Hotel de Luna” ONLINE?

Existe otra opción para aquellos que no cuenten en ese momento con un televisor ya que este K-Drama también podrá disfrutarse de manera gratuita a través del Sitio Web de Azteca 7 en el horario antes mencionado.

Asimismo, podrás seguir esta historia a través de la Aplicación TV Azteca EN VIVO, la cual puedes descargar GRATIS y es apta para cualquier celular, tablet y televisor inteligente.

¿De qué trata ‘Hotel del Luna’ y quién actúa?

La historia gira alrededor de Jang Man-wol, interpretada por la destacada cantante IU, en la historia es una mujer que lleva siglos al frente del Hotel del Luna, auque el lugar parece un hotel de lujo ubicado en Seúl tiene algo que lo hace único ya que sus huéspedes son fantasmas que llegan al lugar antes de continuar con su camino hacia el más allá.

Mientras que Man-wol permanece vinculada al hotel debido a un pecado cometido muchos siglos atrás. Su vida cambia cuando aparece Goo Chan-sung, personaje interpretado por Yeo Jin-goo, un joven que termina convirtiéndose en el nuevo gerente del misterioso establecimiento.

A partir de entonces, Chan-sung comienza a descubrir los secretos que existen detrás de cada habitación y de los huéspedes que llegan durante la noche. Al mismo tiempo, su relación con Man-wol comienza a transformarse y da paso a una historia que mezcla romance, fantasía, drama y misterio.

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