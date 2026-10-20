¡MILES de pesos! Esto cuestan las photocards de KPop Demon Hunters que McDonald’s sacó en colaboración con las Guerreras KPop

Hace unos meses que la película de KPop Demon Hunters lanzó su colaboración exclusiva junto a la cadena de comida rápida McDonald's, la cuál se caracterizó por las photocards que hoy en día valen miles de pesos gracias al valor que han ido sumando gracias a lo difícil que es conseguirlas.

Te puede interesar: 4 ideas de photocards de Huntrix tipo LD para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Sin duda alguna la película de KPop Demon Hunters se ha vuelto una de las más populares de los últimos años y el valor que esta colección única ha cobrado en los últimos días deja ver un poco de lo que es en el mundo, siendo que hay quienes las venden en línea en miles de pesos.

¿Cuánto valen las photocards de KPop Demon Hunters de McDonald's?

De acuerdo con sitios como e-bay hay quienes venden la colección original y completa hasta en $222 dólares, lo que equivale a cerca de $4,091 pesos mexicanos, lo que las hace una de las colecciones más costosas y exclusivas de la actualidad.

|Imagen tomada de e-bay

Pero eso no es todo pues hay quienes han certificado sus photocards y una sola llega a costar hasta $999 dólares, lo que viene siendo $18,406 pesos, una auténtica locura por una objeto que venía gratis con la comida hace unos meses.

|Imagen de e-bay

¿Cuál es la colaboración de KPop Demon Hunters con McDonald's?

Esta colaboración mundial constaba con 14 photocards únicas, de las cuáles 13 eran diseños independientes y una más contaba como una tarjeta de acceso VIP, además de que cada una contaba con ese efecto de holograma que las hacía aún más llamativas.

