“Así aprenderás”: ¿de qué trata el kdrama que se está haciendo VIRAL en Corea del Sur?

El vasto mundo de los k-dramas parece que tiene un nuevo favorito; se llama “Así aprenderás” (Teach You a Lesson) y se ha logrado posicionar como uno de los más populares del momento gracias a una historia que mezcla drama escolar, crítica social y casos inspirados en hechos reales. Esta serie adapta el polémico webtoon Get Schooled, una obra que estuvo rodeada de controversia por tener un contenido bastante violento.

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La serie televisiva ha hecho algunas adaptaciones para explorar con mucha más profundidad los problemas como el acoso escolar, la corrupción dentro del sistema educativo y la presión que enfrentan tanto alumnos como maestros.

¿De qué trata "Así aprenderás"?

La historia sigue a un grupo de inspectores escolares con una misión poco convencional. Ellos visitarán diferentes colegios para intervenir en casos de acoso escolar, violencia, deserción escolar y conflictos entre estudiantes, profesores y padres de familia. Sus métodos para intervenir son altamente cuestionados; a pesar de eso, su objetivo es claro: evitar que las problemáticas terminen envueltas en tragedia.

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¿Qué esperar de este nuevo k-drama escolar?

Si vas a ver esta serie, no esperes ver un k-drama escolar convencional. Esta historia nos plantea algo más allá de un drama; nos sumerge en dilemas sobre la justicia, los límites de la autoridad y las consecuencias de la falta de disciplina o del abuso de poder.

El webtoon que casi provoca que la serie fuera vetada

Desde antes de que se estrenara el k-drama, la historia se vio envuelta en polémica por basarse en el webtoon Get Schooled. En el cómic original recibió numerosas críticas debido a la violencia que contenían algunas de sus escenas. Fue por eso que esta adaptación redujo el contenido violento y decidió centrarse en las problemáticas sociales que viven actualmente muchas escuelas de Corea del Sur.

El episodio basado en una tragedia real

Uno de los momentos que más ha impactado a los espectadores es el capítulo cinco. Aquí se nos presenta la historia de una maestra de primaria que enfrenta constantes acusaciones y hostigamiento por parte de algunos padres de familia después de un incidente ocurrido en el salón de clases.

La historia real en la que se inspira fue registrada en el 2003; en esta la maestra surcoreana falleció tras sufrir una intensa presión derivada de denuncias y conflictos con familiares de sus alumnos. Su muerte generó todo un movimiento masivo de docentes en aquel país, para exigir mejores condiciones laborales y mayor protección frente a denuncias consideradas injustificadas.