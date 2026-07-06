¿De qué trata ‘Virtual Love’? El kdrama que traerá de regreso a Lee Min-ho, la estrella de Boys Over Flowers

Después de casi dos años alejado de la televisión, el idol surcoreano Lee Min-ho está listo para volver a los dramas con “Virtual Love”, una producción que ya genera gran expectativa entre los seguidores de este género. El proyecto que actualmente se encuentra en preparación, contará con 12 episodios y será una comedia romántica ambientada entre la vida corporativa y la industria de los idols virtuales.

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Aunque hasta el momento no se han revelado posters o tráilers, se sabe que Lee Min-ho es el único protagonista confirmado en negociaciones, mientras que el resto del elenco principal aún no ha sido anunciado oficialmente. De concretarse su participación, marcará su esperado regreso a la pantalla chica después de When the Stars Gossip.

¿De qué tratará “Virtual Love”?

De acuerdo con información difundida, la historia seguirá a una joven empleada de oficina cuya vida cambia por completo cuando descubre que el idol virtual del que es fan en realidad es su propio jefe. El hombre lleva una doble vida, durante el día es un exigente director ejecutivo de una empresa de videojuegos y en secreto forma parte de un popular grupo.

También se ha dado a conocer que el actor surcoreano recibió la oferta para interpretar a Cha Wook-hyun, un empresario brillante, perfeccionista y de apariencia fría que oculta su verdadera identidad detrás de un exitoso proyecto musical digital.

La serie será dirigida por Jang Young-seok conocido por su trabajo en The Winning Try, y ahora busca aprovechar el creciente interés por los artistas virtuales y las nuevas tecnologías dentro de la industria del entretenimiento de Corea del Sur.

¿Quién es Lee Min-ho?

Lee Min-ho es uno de los actores más reconocidos de Corea del Sur, alcanzó la fama internacional en 2009 gracias a su papel protagónico en Body Over Flowers, donde dio vida a Gu Jun-pyo, personaje que lo convirtió en un ícono del género romántico.

Tras consolidar su carrera por el K-drama antes mencionado, participó en exitosas producciones como: City Hunter, The Heirs, The Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch, Pachinko y When the Stars Gossip. Su protagónico en “Virtual Love” marcará un nuevo capítulo en una carrera que supera los 15 años de éxitos en televisión y cine.