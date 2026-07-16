Los 5 K-dramas con guiños a la cultura mexicana que debes maratonear estas vacaciones de verano

Ver un K-drama y encontrarte de repente con una canción de Luis Miguel, una imagen de la Virgen de Guadalupe o un homenaje al Día de Muertos puede convertirse en una de las sorpresas más agradables para cualquier fan mexicano que día a día se deja conquistar por estas historias surcoreanas.

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Aunque son pocos los k-dramas que hacen referencia a la cultura mexicana, esos pequeños detalles han logrado emocionar a los espectadores y demostrar que México también ha dejado huella en las producciones asiáticas, demostrando ese vínculo de amistad similar al que se mostró en el Mundial 2026.

A continuación te dejamos algunos títulos de K-dramas que han hecho refrencias a la cultura mexicana y que podrás ver en distintos maratones durante estos días de vacaciones de verano.

5 k-dramas que combinan entretenimiento con curiosos guiños a México

1.- Respondeme 1988

Este K-drama es considerado como uno de los mejores, ya que sigue la vida de cinco amigos y sus familias en un barrio de Seúl durante la década de los 80’s, pero pese a la trama que se va a desarrollando una de las escenas que ha robado a los fans mexicanos es cuando se escucha una canción de Luis Miguel.

En las imágenes se ve como dos de los protagonistas interpretan “Directo al corazón” tanto en coreano como en español, este homenaje ha sorprendió a más de uno y continúa siendo una de las referencias más famosas.

2.- Aterrizaje de emergencia a tu amor

El título “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” no solo destaca por ser uno de los más románticos, sino por mostrar una referencia de estrecha amistad con México luego de que en una escena aparecer una cápsula de café la cual trae escrita la palabra “México”.

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3.- Amor revolucionario

Amor Revolucionario, es una comedia protagonizada por Choi Siwon y narra la transformación de un joven heredero que decide abandonar los lujos para descubrir cómo vive la gente común.

Debido a que toca este tema, hay un episodio donde puede verse una playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe mientras están colgando la ropa en la azotea. Esta imagen llamó la atención de la audiencia mexicana y se convirtió en uno de los detalles más comentados de la serie.

4.- Itaewon Class

Además de su inspiradora historia sobre perseguir los sueños y construir una segunda oportunidad, este popular drama incluye un homenaje a una de las tradiciones más representativas de México. Durante la celebración de Halloween aparecen varias personas disfrazadas de catrinas, populares en el Día de Muertos.

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5.- Mi pequeño amor (Mon Chou Chou)

Aunque no está entre los títulos más populares , destaca por incluir la participación del actor mexicano Christian Burgos, quien interpreta a un personaje originario de México. Actualmente, es una de las participaciones más directas de un mexicano dentro de un drama coreano.