5 webtoons de terror que han sido adaptados a k-dramas, son ideales para maratonear estas vacaciones

Si ya terminaste la lista de K-dramas que tenías planeado ver durante estos días o simplemente has pensado en dejar a un lado las historias románticas y busca emociones más intensas, las adaptaciones de los webtoons de terror son una apuesta segura. Gracias a sus historias originales, personajes complejos y giros inesperados varias historias digitales surcoreanas dieron un salto a la televisión con un formato k-drama

que se han convertido en auténticos fenómenos entre los amantes del suspenso y terror.

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Con estas adaptaciones se ha ampliado un catálogo de títulos que van desde la invasión de monstruos o zombies, inquietantes asesinos o misterios sobrenaturales., por lo que a continuación te dejamos algunos nombres de producciones que demuestran por qué los webtoons se han convertido en una de las principales fuentes de inspiración para los K-dramas.

5 K-dramas de terror que son la adaptación de tenebrosos webtoons

1.- Dulce hogar

Este K-drama esta basado en el exitoso webtoon de Carnby Kim y Youngchan Hwang, cuenta la historia de Cha Hyun-soo, un joven que queda atrapado en un edificio cuando las personas comienzan a transformarse en monstruos. La serie mezcla terror psicológico, acción y supervivencia.

2.- Estamos muertos

El webtoon Joo Dong-geun logró convertirse en un K-drama que se ha colocado como un clásico, pues su historia se desarrolla a través de un grupo de estudiantes que tiene que aprender a enfrentarse a una invasión zombie la cual se encuentra en su propia escuela.

3.- Rumbo al infierno

Rumbo al infierno, es un título basado en el webtoon creado por Yeon Sang-ho y Choi Gyu-seok, el cual presenta un mundo donde misteriosas criaturas aparecen para condenar a las personas al infierno.

4.- Extraños del infierno

Este proyecto es una adaptación del webtoon “Hell Is Other People”, donde se cuenta la historia de un joven que se muda a una pensión de bajo costo donde sus extraños vecinos esconden muchos secretos oscuros.

5.- Una paradoja asesina

Este K-drama está inspirado del webtoon homónimo de Kkomabi, el cual tiene un desarrollo mediante un estudiante universitario que accidentalmente mata a un asesino serial y descubre que tiene la capacidad de identificar criminales.