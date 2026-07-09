5 k-dramas cortos y divertidos que debes ver mientras llega el final del Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 está en su punto más alto, pero entre un partido y otro todavía queda tiempo para descubrir nuevas historias surcoreanas, así que si eres de los que busca historias ligeras, con poco episodios y mucho amor con diversión te dejamos algunos K-dramas que se han estrenado en la primera mitad del 2026.

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Si deseas bajar la euforia que nos han provocado los partidos mundialistas y ahora quieres romances inesperados, enredos laborales, rollos escolares o protagonistas que te conquisten realiza un maratón con estas historias cortas que puedes puedes terminar antes de que se dispute el partido más importante del torneo.

5 K-dramas cortos para ver antes de la final del Mundial 2026

1.- ¿Se puede traducir este amor?

Con solo 12 capítulos, este título se basa en un ser una comedia romántica protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung donde todo se desarrolla con la historia de una políglota que comienza a trabajar para una famosa actriz. Lo que inicia como una relación profesional se irá transformando en un caos lleno de malentendidos, viajes y romances.

2.- Positivamente tuya

Este K-drama que está basado en un webtoon consta de 12 episodios donde se mezcla el romance y comedia al contar la historia de dos personas que no creen en el matrimonio pero su vida cambiará tras una noche inesperada, lo que hace que con este desarrollo el público se enganche. Es un título ideal para quienes disfrutan de las historias románticas con situaciones divertidas.

3.- Fiebre de primavera

Ahn Bo-hyun y Lee Joo-bin protagonizan esta comedia romántica de 12 episodios donde una profesora fría y reservada conoce a un hombre optimista decidido a cambiar su forma de ver la vida. La química entre ambos y las escenas llenas de humor la convierten en una de las sorpresas del año.

4.- Un amor que se agota

Durante el mes de abril se estrenó este K-drama que combina romance, humor y la vida cotidiana y a través de 12 episodios conocerás la historia que sigue a un agricultor perfeccionista que trabaja en varios empleos y a una famosa conductora de televisión con insomnio, debido a que son personalidades opuestas se generan momentos divertidos y entrañables, pero sobre todo caóticos.

5.- Nos vemos en la oficina

Si lo tuyo con comedias de oficina , esta adaptación de otro exitoso webtoon que presenta a dos compañeros de trabajo que entre reuniones, malentendidos y situaciones cotidianas descubren que el amor puede aparecer en el lugar menos esperado.