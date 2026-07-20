Las vacaciones son el momento perfecto para que los niños descansen y disfruten de su tiempo libre. Si buscas opciones de videojuegos que no representen un gasto extra, existen títulos gratuitos para Nintendo Switch que ofrecen horas de entretenimiento sin sacrificar la diversión. Entre las mejores alternativas destacan Pokémon UNITE y Fall Guys, dos juegos con millones de jugadores en todo el mundo que destacan por sus gráficos coloridos, mecánicas sencillas y partidas rápidas. Además, ambos pueden jugarse en línea sin necesidad de una suscripción a Nintendo Switch Online.

Juegos gratis de Nintendo Switch para que los niños se diviertan en vacaciones

No hace falta gastar dinero para que los pequeños se diviertan durante horas. Estos dos juegos gratuitos para Nintendo Switch combinan diversión, retos y partidas ideales para disfrutar en familia durante las vacaciones.



Pokémon UNITE. Pokémon UNITE es un juego de estrategia por equipos en el que dos grupos de cinco jugadores compiten por conseguir la mayor cantidad de puntos dentro de un límite de tiempo. Cada participante controla a un Pokémon con habilidades únicas y debe colaborar con sus compañeros para alcanzar la victoria.

2 juegos de Nintendo Switch que están gratis y son ideales para entretener a los niños en vacaciones|Nintendo Las partidas duran únicamente 10 minutos, por lo que es una excelente opción para establecer tiempos de juego equilibrados durante las vacaciones. Además, fomenta habilidades como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la planificación de estrategias de forma entretenida.

El juego puede descargarse gratuitamente desde la Nintendo eShop. Fall Guys. Fall Guys propone una competencia llena de carreras, obstáculos y desafíos inspirados en los programas de concursos. Decenas de coloridos personajes avanzan por escenarios repletos de plataformas móviles, trampas y pruebas que cambian en cada partida.

Su estilo caricaturesco, el humor de sus personajes y sus controles sencillos lo convierten en un título accesible para niños de distintas edades. Cada ronda es diferente, por lo que siempre ofrece nuevos retos y muchas situaciones divertidas para jugar solo o con amigos.

También está disponible de forma gratuita en la Nintendo eShop.



¿Por qué estos juegos de Nintendo Switch son una buena opción para las vacaciones?

Durante las vacaciones, muchos padres buscan videojuegos que sean fáciles de aprender, mantengan el interés de los niños y permitan sesiones de juego moderadas. Tanto Pokémon UNITE como Fall Guys cumplen con estas características gracias a sus partidas cortas, mecánicas intuitivas y contenido apto para toda la familia.

Además, al ser títulos gratuitos, permiten disfrutar de una experiencia completa sin necesidad de realizar una inversión inicial, convirtiéndose en dos de las mejores opciones para aprovechar el tiempo libre en Nintendo Switch.