6 capítulos de Pokémon donde Ash demuestra por qué nunca se rinde

Ash Ketchum ha inspirado a millones de fanáticos durante más de dos décadas gracias a una cualidad que nunca perdió, incluso en sus derrotas: la perseverancia. A lo largo de su aventura Pokémon enfrentó rivales más fuertes, derrotas dolorosas y momentos en los que parecía imposible seguir adelante, pero siempre encontró una razón para levantarse y volver a intentarlo.

Episodios de Pokémon que definieron el espíritu de Ash, el entrenador de Pueblo Paleta

Más allá de las victorias, hay capítulos que muestran por qué Ash se convirtió en uno de los personajes más queridos del anime. En cada uno de ellos demuestra que el verdadero éxito no consiste en ganar siempre, sino en luchar hasta el final sin perder la confianza en sí mismo ni en sus Pokémon.

