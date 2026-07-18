Las vacaciones de verano son las más largas para los pequeños, por lo que será un gran reto para los padres mantenerlos activos. Es en este tiempo que los niños pueden jugar con piezas que les ayuden o contribuyan a su desarrollo físico, cognitivo y social. Para ello, puedes optar por estos 4 juguetes de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim'. Otra de las opciones es ponerles estos 5 capítulos divertidos para que tu hijo los vea en este periodo sin clases.

Los juguetes ayudan a desarrollar habilidades, mientras mantienen el interés de los pequeños sin depender exclusivamente de pantallas. Es por ello que las piezas de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' son una de las alternativas para mantener a los niños entretenidos en estas vacaciones que, según el calendario de la SEP, serán de poco más de un mes, tiempo en el que también pueden disfrutar de los 5 artículos de ‘Bluey’ y ‘Paw Patrol’ que ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva.

Los 4 juguetes para entretener a los niños en vacaciones

1. Casa de juegos de Masha y el Oso: El set incluye figuras de los personajes principales y distintos accesorios para recrear escenas de la serie. Este tipo de juguete fortalece la memoria de trabajo y el autocontrol. Además, los escenarios permiten que varios niños participen al mismo tiempo, lo que favorece la interacción social.

4 juguetes de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ ideales para entretener a los niños en vacaciones|IA

2. Rompecabezas de Masha y el Oso: Este tipo de juguete mantiene la atención durante varios minutos, por lo que es una buena opción para los niños en estas vacaciones. Cabe destacar que se encuentran disponibles en distintos niveles de dificultad, según la edad.

3. Peluche interactivo de Plim Plim: Contiene canciones, frases y sonidos del personaje. La repetición de canciones y secuencias sonoras favorece a la memoria auditiva y estimula la participación de los niños mediante el canto y el movimiento.

4. Libros de actividades de Plim Plim: Incluyen ejercicios para colorear, identificar figuras, resolver laberintos y completar juegos visuales, así como actividades que combinan lectura, dibujo y juego, a fin de desarrollar la creatividad y la atención. Además, estos materiales resultan fáciles de transportar durante viajes o reuniones familiares.