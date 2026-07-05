3 cuentos de Bluey para dormir que ayudarán a tus hijos a conciliar rápido el sueño
¡Que la hora de dormir no sea batalla! Aquí te presentamos 3 cuentos para dormir de Bluey que no sólo encantarán a tus hijos, sino que también les ayudarán a conciliar el sueño.
Lograr que los niños se vayan a la cama sin protestar suele ser un reto del día a día para los padres. Sin embargo, acudir a alguno de sus personajes favoritos puede hacer la diferencia. Si en tu hogar tienes a algún pequeño fan de Bluey, aquí te compartimos 3 cuentos para dormir de este querido personaje; son perfectos para relajar a los niños, estimular su imaginación y ayudarlos a conciliar el sueño de manera rápida.
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3 cuentos para dormir de Bluey que ayudarán a tus hijos a conciliar el sueño
Desde historias sencillas, capaces de cautivar la imaginación de los más pequeños, hasta libros interactivos con un toque musical y verdaderamente especial. A continuación, 3 cuentos para dormir de Bluey que se convertirán en tus mejores aliados para mandar a los niños a la cama. ¿Lo mejor de todo? Puedes conseguirlos en línea por menos de $300 pesos mexicanos, así que toma nota.
- Hora de dormir: Sigue la historia de Bingo, quien quiere pasar la noche en su propia cama, como toda una niña grande. Mientras duerme, se adentra en una aventura impresionante en la que viaja por el espacio junto a Floppy, su conejito de peluche.
- Vamos a cantar antes de dormir: Este cuento interactivo invita a los más pequeños a unirse a una de las actividades favoritas de Bluey y Bingo antes de dormir: rodar en la cama. Conforme la historia avanza, el libro cuenta con canciones que son perfectas para desarrollar la memoria y la alfabetización.
- Buenas noches, murciélago: En esta historia, Bluey se muestra triste porque el día terminó y no quiere irse a dormir, por lo que comienza a imaginar que es un murciélago para quedarse despierto toda la noche. Esta edición se trata de un libro bilingüe, por lo que es perfecta si deseas introducir a tus hijos al inglés desde una temprana edad.