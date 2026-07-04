Bluey y Paw Patrol son de las series con mayor alcance en el público infantil a nivel internacional, y lo mejor de todo es que forman parte de la barra de contenido de Kidsiete de Azteca 7. Debido a su gran éxito, traemos para ti estos 5 mejores capítulos de cada una. Pero si lo que quieres es ver otra caricatura junto a tu hijo, puedes optar por estos 5 episodios de Sarah y Pato que ayudan a los niños a valorar la amistad.

Ambas series animadas destacan, pues incluso una de ellas ha obtenido reconocidos premios internacionales. Cada producción cuenta con episodios que sobresalen por su narrativa, valores educativos y popularidad entre la audiencia, pero solo 5 de ellos son los mejores calificados por la clase de contenido y enseñanza que le deja a cada pequeño, al igual que estas 7 películas que todo niño debería ver antes de cumplir 10 años.

Los 5 mejores capítulos de Bluey y Paw Patrol

1. Sleepytime: En IMDb supera los 9.8 puntos, una de las notas más altas para una serie animada infantil. El capítulo utiliza una narrativa inspirada en el sistema solar y la música de Gustav Holst para mostrar el crecimiento emocional de Bingo mientras aprende a dormir sola.

Bluey o Paw Patrol: estos son los 5 mejores capítulos de cada serie infantil|Panadería

2. Camping: El episodio presenta la historia de amistad entre Bluey y Jean-Luc, un cachorro que habla francés. Ambos personajes logran comunicarse mediante el juego, aunque pertenecen a culturas distintas. El capítulo obtuvo una calificación superior a 9.7.

3. Baby Race: El capítulo aborda temas distintos: el desarrollo infantil, la perseverancia y la imaginación.

4. Pups save the sea turtles: Una aventura donde la patrulla protege el recorrido de tortugas marinas hasta el océano. El capítulo introduce conceptos relacionados con el cuidado de la naturaleza y la conservación de especies.

5. Pups sabe a Bat Family: Ryder y los cachorros ayudan a una colonia de murciélagos a regresar a su hábitat. El episodio presenta información básica sobre estos animales y resalta la importancia del trabajo colaborativo para resolver problemas.