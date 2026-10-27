El cumpleaños es ideal para sorprender a los pequeños con artículos inspirados en sus personajes favoritos, como lo son estos 3 sets de juguetes de Bluey para regalar a un niño que ama las caricaturas, como lo es esta, que tiene 4 capítulos para hablar sobre la soledad y el aburrimiento.

Para quienes disfrutan las aventuras de Bluey, existen alternativas que van desde un parque con figuras hasta una casa familiar con habitaciones y accesorios. En México, algunas opciones tienen precios de 499 a 1,799 pesos en la tienda oficial de LEGO, mientras que otros modelos aparecen en otros comercios. También puedes optar por estos 5 juguetes de Paw Patrol que enseñan a los niños sobre la seguridad.

3 sets de juguetes de Bluey para regalar a un niño que ama las caricaturas|IA

Los sets de juguetes de Bluey

1. Diversión en el Parque de Juegos con Bluey y Chloe: Cuesta 499 pesos en la tienda oficial de LEGO. El paquete contiene 104 piezas y está recomendado para niños a partir de los 4 años. Su diseño permite construir un pequeño escenario de juegos inspirado en la serie, por lo que es una alternativa para quienes disfrutan armar objetos y después inventar historias con sus personajes.

2. Casa Familiar de Bluey: También de LEGO, tiene un precio de 1,799 pesos en la tienda oficial de México. El set incluye 382 piezas y está dirigido a niños de 4 años en adelante. Su principal atractivo es la posibilidad de construir una versión de la casa de la familia y utilizar sus espacios para representar situaciones cotidianas de la serie, como preparar comida, tocar el piano o jugar con los personajes, como lo son Bluey, Bingo, Chilli y Bandit.

3. Parque Infantil de Juegos de Bluey: Este juguete tiene un precio de 1,199 pesos con envío incluido. El conjunto contiene 24 piezas: un set de juego, 10 figurinas, 12 accesorios y una hoja de pegatinas. A diferencia de los modelos de construcción de LEGO, esta opción contiene figuras y accesorios para comenzar a jugar sin tener que armar un escenario con cientos de piezas.

El parque de LEGO es la opción de menor precio de esta selección, la casa familiar ofrece una construcción más extensa y el último set reúne numerosas figuras y complementos.