La separación de una pareja puede generar preguntas sobre la convivencia, las rutinas y el futuro de los hijos. Es por ello que en este artículo traemos para ti estos 4 capítulos de Bluey para hablar con los niños sobre el divorcio de los padres. Mientras que estos 4 episodios de Los Simpson tienen coincidencias escalofriantes.

La serie australiana Bluey tiene historias que abordan algunas de esas inquietudes mediante situaciones cotidianas y personajes cercanos a los niños. Otros tantos abordan cambios familiares, reencuentros y despedidas que también pueden servir como punto de partida para conversar. Mientras que estos 4 capítulos de Peppa Pig son ideales para hablar sobre la independencia y responsabilidad.

4 capítulos de Bluey para hablar con los niños sobre el divorcio de los padres|Panadería

Capítulos de Bluey para hablar sobre el divorcio

1. The Sign: Presenta a la familia Heeler ante la posibilidad de mudarse. Bandit recibe una oportunidad laboral en otra ciudad y la casa sale a la venta, una situación que preocupa a Bluey porque no quiere abandonar su hogar. La historia muestra cómo un cambio importante en la vida adulta puede despertar incertidumbre entre los hijos.

2. TV Shop: Bluey, Bingo y sus amigos se divierten con las cámaras de vigilancia de una farmacia. La trama se concentra en el juego, pero el capítulo presenta a Winton y a los Terriers, personajes relacionados con la historia familiar que se desarrolla después en “The Sign”. Por eso, puede funcionar como una introducción a esos personajes antes de ver el especial que aborda directamente la separación.

3. Onesies: Brandy, la hermana mayor de Chilli, visita a la familia después de varios años sin acercarse. Lleva disfraces para Bluey y Bingo, y la visita provoca distintas reacciones en las niñas mientras las hermanas adultas intentan recuperar su relación. Aunque la historia no trata sobre una separación matrimonial, sí presenta una relación familiar distante y un reencuentro.

4. Camping: Presenta a Bluey durante unas vacaciones, donde conoce a Jean-Luc, un niño que habla francés. Aunque no comparten el mismo idioma, ambos crean un vínculo mientras juegan y exploran juntos. La historia aborda una amistad que tiene un tiempo limitado y la experiencia de despedirse de alguien importante.