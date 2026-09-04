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Calendario escolar de Bluey en PDF para imprimir | De lunes a viernes y GRATIS
¡Bluey también puede ayudarte a organizar la semana! Descubre este calendario escolar imprimible para que los pequeños tengan a la vista sus tareas y actividades de lunes a viernes
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4 episodios de Bluey y Daniel Tiger para enseñar a tomar pequeñas decisiones
Decidir qué hacer nunca fue tan divertido: estas historias enseñan autonomía desde la infancia
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5 capítulos de Paw Patrol y Rubble & Crew que enseñan que equivocarse también ayuda a crecer
¿Y si los errores fueran el mejor maestro? Estos capítulos infantiles lo demuestran de una forma divertida
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4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a atarse las agujetas solitos
Un episodio de sus personajes favoritos puede convertirse en la excusa perfecta para que tu peque agarre sus propios tenis y diga: “Ahora me toca a mí”
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6 episodios de Octonautas ideales para que los niños aprendan a trabajar en equipo sin frustrarse
¿Qué hacer cuando un niño se desespera porque las cosas no salen como esperaba? Estas aventuras ofrecen situaciones que pueden abrir una conversación sobre paciencia, cooperación y cómo reaccionar ante los errores
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3 capítulos de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a probar nuevos alimentos sin berrinche
No todos los “no me gusta” significan que la historia terminó. Estos tres episodios enseñan qué puede suceder cuando el niño tiene una razón para querer descubrir el siguiente bocado
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5 juguetes de ‘Bluey’ diseñados para enseñar a los niños a manejar la frustración
Cuando una pieza no encaja o el juego no sale como esperaba, tu hijo tiene una oportunidad para aprender algo que le servirá mucho más allá de la hora de juego
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5 capítulos de ‘Peppa Pig’ y ‘Paw Patrol’ que ayudan a los niños a irse a la cama sin llorar
Si cada noche comienza la misma batalla para conseguir que se acueste, estos capítulos podrían ayudarte a cambiar la rutina de una manera más amigable
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4 juguetes interactivos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños desarrollen el amor propio
No se trata de decirles todo el tiempo que son buenos en algo: hay una forma mucho más divertida de ayudarlos a comprobarlo por sí mismos
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4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Plim Plim’ para aprender a cuidar las cosas ajenas y no romperlas
¡Tus niños deben aprender a cuidar de sus cosas! Conoce los 4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Plim Plim’ en el que pueden aprender esas lecciones y divertirse
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