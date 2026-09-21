4 capítulos de Bluey y CoComelon para estimular el lenguaje y la comunicación en niños pequeños
El aprendizaje puede volverse un proceso divertido cuando se apuesta por métodos fuera de lo tradicional, como capítulos de sus caricaturas favoritas.
Cuando los niños están pequeños, es el momento perfecto para ayudarles a desarrollar al máximo sus habilidades y así facilitarles el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en la etapa donde apenas están aprendiendo a hablar y comunicarse, los ejercicios en la escuela no lo son todo, también está la opción de estimularlos con actividades recreativas, como ver los capítulos de caricaturas como CoComelon y Bluey, que tienen valiosas lecciones y son fáciles de digerir.
¿Cómo ejercitar el lenguaje en los niños? 4 episodios de Bluey y CoComelon que son perfectos para su aprendizaje
"Charadas". En este episodio, Bluey y su hermana Bingo quieren pasar un rato divertido con el clásico juego de las charadas, pero están con sus primitos Muffin y Socks, que todavía son demasiado pequeños para comprender del todas las reglas. Así que en lugar de rendirse, se las ingenian para explicar con acciones, gestos y señas de qué va esta actividad, hasta que consiguen su cometido y se dan cuenta de que siempre hay formas para comunicarse con los demás.
- "Campamento". Este es uno de los capítulos favoritos de todos los fanáticos de Bluey porque aparece un personaje que se vuelve muy especial en su vida. Se trata de la vez que se fue de vacaciones a un campamento donde no conoce a nadie y tiene que hacer amigos, momento en el que se cruza con Jean Luc, un simpático labrador que habla otro idioma. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que formaran una amistad y ambos se adaptan para poder comunicarse a su manera y resulta en una lección valiosa para los menores.
"Primer día de escuela". La historia trata de la experiencia de JJ en su primer día de clases y esta caticatura resulta ideal para que los niños vayan enriqueciendo su lenguaje para cuando llegue el momento de que sean ellos los que entran a la escuela. Y como no dura mucho, queda muy bien para que se repita en diferentes ocasiones y que al mismo tiempo se les vayan haciendo preguntas para ver qué tantas palabras aprendieron o que practicaron en pronunciación.
- "El primer corte de cabello de CeCe". Otro de los mejores capítulos de Bluey y CoComelon para ejercitar las habilidades de lenguaje de los niños, es cuando CeCe va a la estética para cortarse el pelo y descubre un mundo que hasta ese momento le era totalmente desconocido. Todo gracias a que es una gran fuente de nuevas palabras, para que sepa cómo se usan en actividades cotidianas y hasta para reforzarles el uso de buenos modales, como saber decir "por favor" y "gracias".