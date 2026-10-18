4 capítulos de Bluey y Masha y El Oso que ayudan a los niños a sentir seguridad de ser ellos mismos

En la actualidad cada vez hay más caricaturas infantiles que muestran la importancia de ser alguien auténtico y no tener miedo a ser uno mismo, en especial Bluey y Masha y El Oso, dos programas que si bien son algo distintos, tienen un mensaje que comparten mucho, mostrando la importancia de aceptarse a sí mismos con todos los defectos y virtudes.

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Una de las grandes ventajas de esta caricatura es que cuenta con muchos personajes, por lo que es común que alguna historia llegue a conectar con todo su público, ampliando el cómo los niños se pueden identificar con los mensajes positivos y distintos que cada una de las caricaturas trae en sus capítulos.

Capítulos de Bluey que enseñan la importancia de ser auténtico

Subibaja: Bluey y Bingo juegan con su amiga Pom Pom, aunque esta se siente insegura y excluida por ser más baja de estatura que el resto, por lo que cuando jugaban en el subibaja, Bandit se sienta en el extremo para hacer contrapeso, lo que hace que las niñas busquen más amigos para poder equilibrarlo y finalmente es Pom Pom quién hacía falta para encontrar el equilibrio, dejando ver que tiene un gran aporte.

Bluey y Bingo juegan con su amiga Pom Pom, aunque esta se siente insegura y excluida por ser más baja de estatura que el resto, por lo que cuando jugaban en el subibaja, Bandit se sienta en el extremo para hacer contrapeso, lo que hace que las niñas busquen más amigos para poder equilibrarlo y finalmente es Pom Pom quién hacía falta para encontrar el equilibrio, dejando ver que tiene un gran aporte. Mini Bluey: Bluey escucha cómo su papá se queja de lo complicadas que pueden ser, cuando este dice que la vida sería más sencilla si fueran iguales, por lo que pinta a Bingo a su semejanza y estas comienzan a comportarse igual, dejando ver la importancia de la individualidad.

Capítulos de Masha y El Oso que enseñan la importancia de ser auténtico