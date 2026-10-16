4 capítulos de Masha y el oso y Paw Patrol para armar una tarde de Halloween sin sustos para los niños

Porque los niños pequeños también tienen derecho a disfrutar de un Halloween especial para ellos; existen diferentes ideas para disfrutar de esta terrorífica celebración sin que les dé miedo o les genere algún trauma. Si tu hijo está muy pequeño, pero quieres que se divierta a lo grande esta temporada, una buena idea es ver juntos los capítulos especiales Masha y el Oso y Paw Patrol. Es por eso que aquí te dejamos 4 divertidos episodios “de miedo”, perfectos para que los niños pasen un gran rato sin asustarse:



Historias espeluznantes de Masha - Masha y el Oso

Noche de miedo - Masha y el Oso

Los cachorros salvan el truco o travesura - Paw Patrol

Los cachorros salvan a un fantasma - Paw Patrol

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Lo mejor de ver juntos estos episodios es que en casa les puedes organizar un Halloween perfecto para su edad para que jueguen a disfrazarse, coman comida de Halloween y sobre todo se diviertan sin ver cosas terroríficas que podrían asustarlos.

¿Qué ideas hay para Halloween con niños?

Además de ver los capítulos especiales de sus caricaturas favoritas como Masha y el Oso y Paw Patrol, una buena idea es ambientar tu casa para crear la sensación de que están teniendo su propia fiesta de Halloween en casa. Puedes poner telarañas en las paredes, figuras de cartón de calabazas, incluso utilizar recortes que ellos mismos pueden colorear de sus personajes favoritos para que decoren las paredes. Además, puedes hacerles pequeñas bolsas de dulces para el final de la noche.

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¿Qué dinámicas de Halloween hay para niños?

Existen muchas dinámicas de Halloween para niños que te pueden servir para organizar con tus hijos en casa sin que se asusten. Si te gusta hacer manualidades, una buena idea es crear con ayuda de unas botellas unos fantasmitas que sirvan como pinos de bolos y organices así una competencia de boliche fantasmal. Pueden también cada integrante de la familia dibujar un monstruo. Los revuelven y se los pegan en la frente sin verlo; la idea es hacer preguntas una vez por turno hasta que alguien adivine su personaje.