Las actividades escolares pueden convertirse en un ejercicio de autonomía. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños aprendan a hacer su tarea solos. Mientras que estos 4 episodios de Plim Plim pueden enseñar a los pequeños a respetar, compartir y ayudar.

Los cuatro relatos presentan situaciones distintas: superar una dificultad, buscar información, completar un proyecto y cumplir con una responsabilidad relacionada con los libros. Mientras que estos 4 capítulos de Peppa Pig y Pocoyó son ideales para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños aprendan a hacer su tarea solos|Panadería

Episodios para que aprendan a hacer su tarea solos

1. Bike: Muestra a Bluey con dificultades al intentar aprender a montar en bicicleta. La protagonista observa a sus amigos mientras ellos mantienen la determinación frente a sus propias actividades y después encuentra motivación para intentarlo nuevamente. El episodio coloca el esfuerzo y la perseverancia dentro de una situación concreta.

2. Bingo: La protagonista permanece en casa sin su hermana y tiene dificultades al principio porque no encuentra una actividad que la motive. Cuando su padre llega con una pregunta sobre los kiwis, Bingo busca por su cuenta una respuesta y encuentra una nueva actividad. Este capítulo ofrece un ejemplo concreto relacionado con la búsqueda de información: ante una duda, el personaje no recibe inmediatamente la respuesta, sino que inicia una exploración propia.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños aprendan a hacer su tarea solos|Panadería

3. School Project: Cada integrante del grupo debe elaborar un castillo usando objetos disponibles en casa. La historia corresponde a la quinta temporada y fue estrenada originalmente en 2017. La ficha del episodio especifica que los participantes deben construir sus propias estructuras y llevarlas posteriormente al grupo escolar.

4. The Library: El capítulo gira en torno a una visita familiar a una biblioteca. La historia comienza cuando Papá Cerdito conserva durante demasiado tiempo un libro prestado; después, la familia acude al recinto, devuelve el ejemplar y encuentra nuevas lecturas.