La televisión infantil puede convertirse en una herramienta para hablar de las emociones con los más pequeños. A través de las aventuras de Bluey y Peppa Pig, niñas y niños pueden descubrir que sentir tristeza, frustración o enojo es parte de la vida y que todas las emociones merecen ser escuchadas y comprendidas.

Si buscas una actividad para compartir en familia, estos cuatro capítulos pueden servir para conversar sobre la validación emocional y cómo acompañar a los niños cuando atraviesan un momento difícil.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar sobre la validación emocional

1. Bluey: “Baby Race” (Carrera de bebés)

En este episodio, Chilli recuerda cómo se preocupaba al ver que otros bebés parecían alcanzar ciertos logros antes que Bluey. La historia permite hablar sobre las comparaciones y la importancia de respetar el ritmo de cada niño. Validar sus emociones significa reconocer sus preocupaciones sin minimizar lo que sienten y recordarles que cada persona aprende y crece a su manera.

2. Bluey: “The Weekend”

Bingo descubre un pequeño insecto en el jardín y quiere compartirlo con su papá, Bandit, pero él no presta atención a su hallazgo. La pequeña se siente triste hasta que su papá reconoce lo ocurrido. Este capítulo ayuda a explicar que las emociones infantiles merecen atención, incluso cuando aquello que las provoca parece insignificante para los adultos.

Bluey: “The Weekend”.|(Especial/Panadería)

3. Peppa Pig: “La discusión” (The Quarrel)

Peppa y Suzy Sheep discuten durante una partida de cartas y aseguran que ya no quieren ser amigas. Sin embargo, después comienzan a extrañarse y encuentran la oportunidad de reconciliarse. El episodio permite hablar sobre la frustración, el enojo y la tristeza. Validar las emociones no significa dar la razón en todo, sino ayudar a los niños a expresar lo que sienten sin juzgarlos.

4. Bluey: “Yoga Ball”

Durante un juego con Bandit, Bingo descubre que necesita expresar cuándo algo le resulta incómodo. Con ayuda de Chilli, aprende a comunicar sus límites. La historia permite recordarles a los pequeños que pueden decir “no me gusta” o “necesito parar”. Escuchar y respetar estas expresiones ayuda a fortalecer su seguridad emocional.

Bluey: “Yoga Ball”.|(Especial/Panadería)

Cómo hablar con los niños sobre la validación emocional

Después de ver estos episodios, puedes preguntarles a tus hijos cómo se sintieron los personajes y qué habrían hecho en su lugar. Escucharlos sin interrumpirlos y evitar frases como “no es para tanto” son formas de acompañarlos.

También puedes decirles “entiendo que estés triste” o “veo que esto te hizo enojar”. Validar una emoción no significa aprobar todas las conductas: los niños pueden sentir enojo, pero necesitan aprender a expresarlo sin lastimar a los demás.

Con paciencia y conversaciones cotidianas, las familias pueden enseñarles que reconocer sus emociones, expresar sus necesidades y establecer límites son habilidades importantes para su bienestar.