4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar con los niños sobre el miedo a estar solos

La televisión infantil puede convertirse en una herramienta para ayudar a los niños a reconocer sus emociones y hablar de aquello que les preocupa. A través de las aventuras de Bluey y Peppa Pig, los más pequeños pueden descubrir que sentir miedo cuando están solos es una experiencia que pueden expresar y aprender a manejar con el apoyo de su familia.

Si buscas una actividad para compartir después de la escuela o durante una tarde en casa, estos cuatro capítulos pueden servir como punto de partida para conversar sobre el miedo a estar solos, la seguridad emocional y la importancia de sentirse acompañados, sin presionar a los niños para que superen sus temores de inmediato.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar del miedo a estar solos

1. Bluey: “Bedroom” (Dormitorio)

En este capítulo, Bluey está emocionada por tener su propia habitación, pero cuando llega la hora de dormir, descubre que extraña más de lo que esperaba a su hermana Bingo. La situación permite hablar con los niños sobre los cambios en casa, la hora de ir a la cama y la sensación de estar solos en un espacio diferente.

Después de verlo, puedes preguntarles a tus hijos qué sentirían si tuvieran que dormir en una habitación nueva o qué cosas les ayudarían a sentirse más tranquilos. Así podrán expresar sus inquietudes y descubrir que extrañar a alguien es normal, incluso cuando esa persona está cerca.

2. Bluey: “Butterflies” (Mariposas)

Este episodio muestra cómo Bingo puede sentirse excluida cuando Bluey y Judo se alejan durante un juego en el jardín. Aunque la situación ocurre mientras las pequeñas se divierten, también permite conversar sobre lo que sucede cuando un niño se queda solo o siente que los demás ya no quieren jugar con él.

Es una buena oportunidad para explicarles a los pequeños que sentirse solos puede provocar tristeza o inseguridad, pero que pueden expresar lo que necesitan y pedir compañía cuando lo deseen. También puedes preguntarles qué harían si un amigo se alejara durante un juego o cómo podrían invitar a alguien a participar.

Bluey: capítulos que hablan sobre la soledad.|(Especial/Panadería)

3. Peppa Pig: “N'night” (Buenas noches)

En este capítulo de Peppa Pig Tales, Peppa tiene dificultades para dormir sin George. Aunque su papá intenta tranquilizarla cuando escucha el viento, la pequeña sigue sintiendo miedo y busca distintas maneras de acercarse a su hermano. Finalmente, sus padres encuentran una solución para que ambos puedan verse mientras se quedan dormidos

La historia permite abordar una situación habitual durante la infancia: sentir inseguridad al momento de dormir sin la compañía de un familiar. Después de verla, puedes preguntarles a tus hijos qué les preocupa cuando llega la noche y qué objetos o rutinas les ayudan a sentirse seguros, como un peluche, una luz tenue o un cuento antes de acostarse.

4. Peppa Pig: “Sleepover” (La pijamada)

En este episodio, Peppa acude a una pijamada en casa de Zoë Zebra, donde se reúne con varias de sus amigas para pasar la noche juntas. La experiencia permite conversar sobre cómo se sienten los niños cuando duermen fuera de casa, se separan por unas horas de sus padres o se encuentran en un lugar diferente al habitual.

Aunque una pijamada puede ser emocionante, también puede generar nervios o ganas de regresar a casa. Por eso, después de ver el capítulo, puedes preguntarles a los pequeños si les gustaría dormir en casa de un amigo, qué les daría tranquilidad y a quién acudirían si comienzan a extrañar a su familia.

Episodios de Peppa Pig para aprender a estar solo.|(Especial)

Cómo hablar con los niños sobre el miedo a estar solos

Estos cuatro episodios pueden ayudar a iniciar una conversación en casa, especialmente si los niños expresan miedo al dormir, se angustian cuando sus padres salen de una habitación o necesitan compañía para realizar algunas actividades.

Lo más importante es escuchar sus emociones sin burlarse de ellas ni obligarlos a enfrentar sus temores de golpe, indica Child Mind Institude. Por eso, puedes comenzar con preguntas sencillas como: “¿Qué es lo que te da miedo cuando estás solo?”, “¿Qué te ayudaría a sentirte más seguro?” o “¿Qué podemos hacer juntos para que te sientas tranquilo?”. Esto ayudará a conocerse mejor.