4 capítulos de la caricatura de Bluey que enseñan a los hermanos a llevarse bien
Porque los hermanos son uno de los elementos más importantes para quienes los tienen, estos son algunos capítulos de Bluey que pueden ayudar a formar una gran relación.
Poco a poco la caricatura infantil de Bluey se ha vuelto una de las favoritas de chicos y grandes, pues en cada capítulo nos deja grandes mensajes y si hay un detalle que se destaca mucho es que en cada aventura podemos ver a Bluey ser acompañada por su hermana Bingo, dejando ver la gran relación que ambas llevan.
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Muchas personas crecen con hermanos, pero las diferencias de edades y personalidades pueden ser una variante que determine la relación que se lleva con estos, por lo que estos capítulos de Bluey pueden ser de gran ayuda para que los niños se lleven bien entre ellos, pues un hermano es un amigo para toda la vida…
Capítulos de Bluey que enseñan a los hermanos a llevarse bien
Porque la relación entre hermanos a veces suele ser un poco complicada, estos son algunos capítulos de Bluey que enseña a los niños a llevar una relación sana y divertida:
- Mini Bluey: Tras un comentario hecho por su papá, Bandit, Bingo decide disfrazarse de Bluey y ambas juegan a ser idénticas, donde comienzan a tener los mismos comportamientos, costumbres y actitudes. Después Bluey escucha a sus padres sobre lo que sería tener “dos Bingos”, lo que termina haciendo sentir mal a Bluey, por lo que finalmente hablan sobre lo importante que es que cada una tenga su propia personalidad.
- Mariposas: Bluey y Judo hacen de lado a Bingo por ser más pequeña, lo que la termina hiriendo aunque finalmente Bluey se arrepiente de haber tratado de esa manera a su hermana y decide ir con ella para disculparse, dejando ver que no hay conflicto alguno que no puedan resolver.
- El Cuarto: Llega un momento crucial entre ellas, pues ya no compartirán el mismo cuarto, por lo que tras reacomodar sus cosas y separarse lucen emocionadas aunque poco a poco comienzan a sentirse solas, pues pasaron toda la vida juntas y este paso les ha puesto una nueva prueba dentro de su crecimiento.
- Squash: Uno de los detalles más importantes de los hermanos, el saber cómo sobrellevar de manera amistosa una rivalidad, pues ya siendo adultos, Bandit y su hermano menor Stripe, quienes “son controlados” por Bluey y Bingo como si se tratara de un videojuego, donde los mayores (Bandit y Bluey dominan) aunque finalmente los menores logran demostrar que también pueden ganar.