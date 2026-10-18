4 capítulos de la caricatura infantil de Peppa Pig y Bluey ideales para ver este Halloween en familia

Oficialmente estamos en la “spooky season”, o mejor dicho, en vísperas de Halloween, una de las festividades más celebradas del mundo y justamente hay dos caricaturas infantiles que la han celebrado de gran manera, siendo que Peppa Pig y Bluey tienen especiales de esta fecha ideales para ver en familia.

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Aunque no todos los niños viven de la misma manera estos días, este par de caricaturas se han esmerado en hacer capítulos divertidos y amigables para que los más chicos se acerquen poco a poco a esta celebración que prácticamente une a todo el mundo.

Capítulos de Peppa Pig de Halloween

La fiesta de Halloween: En este episodio podemos ver al papá de Peppa y a George tallando una calabaza mientras que Peppa se disfraza para este gran día y poco a poco podemos ver a todos sus amigos llegar para celebrar una fiesta, dejando ver un momento tan tierno como divertido en esta temática.

En este episodio podemos ver al papá de Peppa y a George tallando una calabaza mientras que Peppa se disfraza para este gran día y poco a poco podemos ver a todos sus amigos llegar para celebrar una fiesta, dejando ver un momento tan tierno como divertido en esta temática. Búsqueda de Fantasmas: Durante la noche de Halloween ocurre un apagón en la casa de Pappa mientras ella y su familia se encontraban preparando las decoraciones. Esto obliga a la mamá de Peppa a buscar linternas, aunque George se dedica a espantarlas usando una sábana blanca, hasta que el papá arregla la luz y se dan cuenta de la broma.

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Capítulos de Bluey con temática de Halloween

El Cesto Fantasma: Cuando Bandit juega a que es un agente inmobiliario intentando vender la casa de las abuelas, una de ellas finge que su casa está embrujada espantando así a los presuntos compradores.

Cuando Bandit juega a que es un agente inmobiliario intentando vender la casa de las abuelas, una de ellas finge que su casa está embrujada espantando así a los presuntos compradores. Murciélago de la Fruta: Llega la hora de ir a la cama y dormir, pero Bluey aún no quiere, por lo que desea convertirse en un animal que fuera nocturno y en su sueño se transforma en un murciélago de fruta, tomando un aspecto completamente nuevo y que le invita a explorar los cielos oscuros con una gran temática.