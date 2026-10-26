4 capítulos de Masha y el Oso y Bluey para tener una tarde tranquila

Si buscas una caricatura para disfrutar una tarde tranquila con los niños, Masha y el Oso y Bluey tienen capítulos llenos de ternura, imaginación y momentos familiares. Sus historias son ideales para hacer una pausa después de la escuela, preparar una merienda y compartir un rato en el sillón. Desde las aventuras de Masha en el bosque hasta los juegos de Bluey y Bingo, estas cuatro opciones pueden convertirse en el plan perfecto para pasar tiempo juntos.

¿Qué capítulos de Masha y el Oso y Bluey ver durante una tarde tranquila?

Si quieres elegir episodios que combinen diversión con historias reconfortantes, puedes alternar entre las travesuras de Masha y las aventuras cotidianas de la familia Heeler. Cada caricatura tiene su propio estilo, pero ambas ofrecen situaciones con las que los pequeños pueden identificarse. Estas son cuatro opciones para organizar una tarde de televisión en familia.

1. Masha y el Oso: ¡No despiertes hasta la primavera!

Este capítulo de Masha y el Oso es una opción para quienes disfrutan las aventuras en el bosque y las situaciones divertidas entre sus protagonistas. La historia gira alrededor del descanso del Oso durante el invierno, mientras Masha, con su energía característica, puede convertir hasta el momento más tranquilo en una nueva aventura.

Es una buena alternativa para compartir un rato con los niños y recordarles que descansar también es importante. Puedes encontrar episodios de la serie en el sitio oficial de Masha y el Oso.

2. Masha y el Oso: Día de mermelada

Si prefieres una historia relacionada con la cocina y las actividades cotidianas, Día de mermelada es una alternativa divertida. En este episodio, las actividades alrededor de la comida se convierten en una aventura para Masha y el Oso, con situaciones que muestran lo complicado que puede ser preparar algo cuando hay una pequeña ayudante de por medio.

Este capítulo puede acompañarse con una merienda sencilla para hacer que la tarde sea todavía más especial. Después de verlo, pueden preparar juntos un sándwich o disfrutar de fruta mientras conversan sobre las travesuras de Masha.

Capítulo en donde Masha y el Oso preparan mermelada.|(Especial/Panadería)

3. Bluey: Sleepytime (Hora de dormir)

Si buscas un episodio con una historia emotiva y una atmósfera más relajada, Sleepytime es una de las opciones más bonitas de Bluey. La aventura sigue a Bingo mientras sueña con un viaje fantástico por el espacio, en el que aparecen imágenes llenas de imaginación y momentos relacionados con el cariño familiar.

Además de sus escenas visualmente encantadoras, el capítulo aborda la independencia de los pequeños y la seguridad que encuentran en su familia. Puedes consultar la descripción del episodio en el sitio oficial de Bluey .

4. Bluey: Rain (Lluvia)

Para cerrar la tarde con una historia que invita a observar las pequeñas cosas, Rain es una excelente elección. En este capítulo, Bluey se propone seguir el recorrido del agua de lluvia en el exterior de su casa, mientras Chilli intenta evitar que entre más lodo al hogar.

La historia destaca por sus momentos de juego, sus imágenes y la manera en que madre e hija se conectan a través de una actividad sencilla. Es una opción para disfrutar con calma y recordar que no siempre se necesitan grandes planes para pasar un buen rato en familia.

Capítulo de Bluey en la lluvia.|(Especial/Panadería)

¿Cómo preparar una tarde tranquila de caricaturas con los niños?

Para que el momento sea todavía más agradable, puedes preparar un espacio cómodo con cojines, una manta y una merienda que los pequeños disfruten. También puedes dejar que elijan cuál de las dos caricaturas quieren ver primero, para que se sientan parte del plan.

Lo ideal es adaptar la duración de la sesión a la edad y las necesidades de cada niño. Alternar un par de episodios con una pausa para dibujar, leer un cuento o jugar puede ayudar a que la tarde no se convierta únicamente en tiempo frente a la pantalla.