4 capítulos de Paw Patrol y Bluey para enseñar a los niños a controlar su enojo

Si tus hijos se enojan cuando pierden un juego , algo no sale como esperaban o tienen que compartir sus juguetes, hay una forma divertida de ayudarlos a comprender sus emociones: ¡ver sus caricaturas favoritas! Bluey y Paw Patrol tienen episodios que muestran cómo afrontar la frustración, mantener la calma y aprender a resolver problemas sin lastimar a los demás. Aquí te compartimos cuatro capítulos que puedes ver con los más pequeños para hablar sobre el enojo y enseñarles que todas las emociones se pueden expresar de una manera saludable.

A través de las aventuras de Bluey, Bingo y los cachorros de la Patrulla Canina, los niños pueden reconocer situaciones que también viven en casa o en la escuela. De acuerdo con las historias de estas series, los errores, los desacuerdos y las dificultades forman parte del aprendizaje. Lo importante es acompañar a los pequeños para que descubran qué sienten y cómo pueden reaccionar cuando algo les molesta.

4 capítulos de Bluey y Paw Patrol para aprender a manejar el enojo

1. Bluey: “La bici”

En este episodio, Bluey intenta aprender a andar en bicicleta, pero se encuentra con varias dificultades que la hacen sentirse frustrada. Al observar a otras personas esforzarse para conseguir lo que quieren, descubre que aprender algo nuevo requiere paciencia y muchos intentos.

Esta historia es ideal para enseñarles a los niños que no tienen que enojarse ni rendirse cuando algo no les sale a la primera. Puedes aprovechar el capítulo para recordarles que equivocarse es parte del aprendizaje y que, cuando sientan ganas de abandonar una actividad, pueden respirar profundo e intentarlo nuevamente.

Capítulos de Bluey.|(Especial/Panadería)

2. Bluey: “Pastel de pato”

En este capítulo, Bandit quiere preparar un pastel especial para el cumpleaños de Bingo, pero hacerlo resulta más complicado de lo que esperaba. Durante el proceso, las cosas no salen como las había imaginado y tiene que enfrentarse a varios contratiempos.

Esta aventura permite hablar con los pequeños sobre lo que ocurre cuando algo no sale como queremos, incluso si nos esforzamos mucho. También les ayuda a comprender que los adultos se equivocan y sienten frustración, igual que ellos. Puedes preguntarles qué harían si un dibujo, una tarea o un juego no resultara como esperaban, y ayudarlos a encontrar maneras de tranquilizarse antes de volver a intentarlo

3. Paw Patrol: “Concurso de talentos”

En esta aventura, Marshall siente nervios y presión al participar en un concurso de talentos. La posibilidad de equivocarse frente a los demás hace que la experiencia sea un desafío para él, por lo que necesita encontrar la manera de afrontar sus emociones.

Este capítulo puede servir para explicarles a los niños que el enojo a veces aparece junto con otras emociones, como los nervios, la vergüenza o el miedo a cometer errores. Antes de una presentación escolar o una actividad nueva, puedes recordarles que no tienen que hacerlo todo perfecto y que está bien pedir ayuda si se sienten abrumados.

4. Paw Patrol: “Campistas cubiertos de jarabe pegajoso”

En este episodio, algunos campistas quedan atrapados en una sustancia pegajosa y Ryder y los cachorros deben organizarse para ayudarlos. La misión no resulta sencilla, por lo que necesitan colaborar y buscar soluciones para superar el problema.

Capítulos de Paw Patrol.|(Especial)

La historia permite enseñarles a los pequeños que perder la paciencia no ayuda a resolver una situación complicada. Cuando algo sale mal, es mejor detenerse un momento, pensar qué se puede hacer y escuchar las ideas de los demás. También puedes recordarles que trabajar en equipo y pedir ayuda son herramientas útiles cuando sienten que ya no pueden resolver algo por su cuenta.