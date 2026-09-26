Pedir ayuda nunca está de más, pero sin duda hay personas a las que les cuesta hacerlo. Es por ello que traemos para ti estos 4 capítulos de Paw Patrol y Bluey para enseñarles a los niños que no hay nada de malo en apoyarse en otros. Mientras que estos 4 episodios de Plim Plim son ideales para que los pequeños superen la timidez.

Las historias van desde una emergencia con animales hasta un problema dentro de un juego, por lo que permiten plantear preguntas sencillas como “¿a quién acudirías?” o “¿qué harías si no puedes resolverlo solo?”. En cambio, estos 4 capítulos de Plim Plim y Bluey son ideales para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar.

4 capítulos de Paw Patrol y Bluey para enseñarles a los niños a pedir ayuda|Panadería

Capítulos para que los niños pidan ayuda

1. Pups Save a Train: Ryder, Rubble y Rocky intentan liberar de un desprendimiento de rocas el tren de Katie y Cali, pero necesitan recurrir a Chase para completar la misión. El capítulo identifica una situación concreta: un grupo reconoce que necesita una habilidad adicional y busca a otro integrante para resolverla.

2. Pups Save the Bunnies: Las zanahorias de Farmer Yumi desaparecen y ella llama a Ryder y su equipo para solicitar ayuda. La estructura de la historia muestra que una persona puede identificar un problema, comunicarlo y recurrir a alguien con recursos para resolverlo.

4 capítulos de Paw Patrol y Bluey para enseñarles a los niños a pedir ayuda|Panadería

3. Typewriter: Corresponde al episodio 48 de la segunda temporada. Bluey, Snickers y Winton se dirigen hacia Calypso para pedirle ayuda con sus problemas. Antes de llegar, se encuentran con los Terriers y deben utilizar sus distintas habilidades para avanzar.

4. See Saw: En la historia, Bluey y Bingo quieren mover a su papá, que ocupa uno de los extremos de un sube y baja, por lo que reúnen a otros niños del parque para conseguir suficiente ayuda.

Una recomendación es que después de cada capítulo los adultos le pregunten a los pequeños qué problema identificaron los personajes: quién intervino y qué habría ocurrido si nadie hubiera pedido apoyo.