Los 4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños que mamá y papá también necesitan ayuda

A los niños pequeños les cuesta mucho ser conscientes de su entorno; esto implica que para ellos es difícil imaginar que papá o mamá puedan cansarse igual que ellos. Esto puede que haga que platicar sobre esto con los niños pequeños parezca algo complicado. Afortunadamente, Peppa Pig y Bluey son caricaturas para niños que también nos sirven de herramientas para enseñar a los pequeños grandes lecciones a través de ellas. Ambos programas infantiles incluyen episodios que muestran cómo mamá y papá también se sienten agotados, por lo que necesitan apoyo de los hijos para reposar.

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4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que explican el cansancio de los adultos a los niños

Estos cuatro episodios ayudarán a tus niños a ser más empáticos con los adultos cuando están cansados y tienen sueño:

1. Bluey: "Avistamiento de ballenas" Los padres se agotan

Este episodio les muestra a los niños con ayuda de Bandit y Chilli que los padres pueden llegar a sentirse completamente agotados. Aquí, mientras ellos descansan, Bluey y Bingo juegan a su alrededor. Esto ayuda a comprender dos cosas importantes: primero, que los adultos también tienen la necesidad de descansar; y segundo, los padres no te dejan de querer solo porque quieran descansar.

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2. Bluey: "Gecko pegajoso" Los niños pueden ayudar a que no se cansen tanto

Bluey y Bingo enseñan a los niños un poco de empatía a los hijos con sus padres. Muchas familias se enfrentan a la eterna pelea por levantar los juguetes y que los niños dejen de jugar un instante para prepararse para salir. El episodio abre la puerta para hablar sobre la importancia de colaborar en las pequeñas tareas del hogar.

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3. Peppa Pig: "A recoger" Todos pueden participar

Una forma de evitar la fatiga de todos los miembros de la familia es si somos limpios y ordenados. Aquí Peppa y George descubren los beneficios de ordenar y de cooperar con la familia. Esto hace que todo sea mucho más divertido para todos.

|Hasbro Entertainment/Karrot Animation

4. Peppa Pig: "Lavando el coche" Todos tienen responsabilidades

Mamá Pig y Papá Pig convierten una tarea cotidiana en una actividad familiar. Peppa y George descubren lavando el auto en familia que ayudar también puede ser una forma de convivir y divertirse. Además, colaborar en este tipo de actividades permite expresar cansancio libremente y que lo puedan entender de manera directa.