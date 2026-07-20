Los 4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños que mamá y papá también necesitan ayuda
¿Tus hijos creen que mamá y papá pueden con todo? Estos episodios de Peppa Pig y Bluey son perfectos para enseñarles que los papás también deben descansar.
A los niños pequeños les cuesta mucho ser conscientes de su entorno; esto implica que para ellos es difícil imaginar que papá o mamá puedan cansarse igual que ellos. Esto puede que haga que platicar sobre esto con los niños pequeños parezca algo complicado. Afortunadamente, Peppa Pig y Bluey son caricaturas para niños que también nos sirven de herramientas para enseñar a los pequeños grandes lecciones a través de ellas. Ambos programas infantiles incluyen episodios que muestran cómo mamá y papá también se sienten agotados, por lo que necesitan apoyo de los hijos para reposar.
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4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que explican el cansancio de los adultos a los niños
Estos cuatro episodios ayudarán a tus niños a ser más empáticos con los adultos cuando están cansados y tienen sueño:
1. Bluey: "Avistamiento de ballenas" Los padres se agotan
Este episodio les muestra a los niños con ayuda de Bandit y Chilli que los padres pueden llegar a sentirse completamente agotados. Aquí, mientras ellos descansan, Bluey y Bingo juegan a su alrededor. Esto ayuda a comprender dos cosas importantes: primero, que los adultos también tienen la necesidad de descansar; y segundo, los padres no te dejan de querer solo porque quieran descansar.
2. Bluey: "Gecko pegajoso" Los niños pueden ayudar a que no se cansen tanto
Bluey y Bingo enseñan a los niños un poco de empatía a los hijos con sus padres. Muchas familias se enfrentan a la eterna pelea por levantar los juguetes y que los niños dejen de jugar un instante para prepararse para salir. El episodio abre la puerta para hablar sobre la importancia de colaborar en las pequeñas tareas del hogar.
3. Peppa Pig: "A recoger" Todos pueden participar
Una forma de evitar la fatiga de todos los miembros de la familia es si somos limpios y ordenados. Aquí Peppa y George descubren los beneficios de ordenar y de cooperar con la familia. Esto hace que todo sea mucho más divertido para todos.
4. Peppa Pig: "Lavando el coche" Todos tienen responsabilidades
Mamá Pig y Papá Pig convierten una tarea cotidiana en una actividad familiar. Peppa y George descubren lavando el auto en familia que ayudar también puede ser una forma de convivir y divertirse. Además, colaborar en este tipo de actividades permite expresar cansancio libremente y que lo puedan entender de manera directa.