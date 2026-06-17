4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Masha y el Oso’ que motivarán a tu hijo a correr, saltar y enamorarse del deporte

Motivar a los niños a hacer ejercicio e interesarse en los deportes puede llegar a ser una tarea complicada, especialmente en una época en la que las pantallas y otras actividades son tan sedentarias. Por suerte, algunas caricaturas para niños nos sirven de herramienta para inspirar a los niños a moverse, correr, saltar y descubrir lo divertido que puede ser mantenerse activos e interesados en el deporte. Las series de Bluey y Masha y el Oso son perfectas para manejar con tus hijos este tipo de temas, pues cuentan con varios episodios que muestran el deporte, los juegos físicos y la aventura como experiencias emocionantes que cualquier niño puede disfrutar.

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4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para hacer que los niños se interesen por el deporte y el ejercicio

Aquí te dejamos cuatro capítulos increíbles que te ayudarán a acercar a tus hijos a los deportes:

1. “Carrera de obstáculos” Bluey: Si practicas, puedes vencer

Este capítulo es ideal para hablar sobre cualquier aspecto del deporte con los niños, pues deja en claro que es divertido, que se necesita constancia, práctica e inteligencia. En el episodio, Bluey junto a su papá, Bandit, compiten en una divertida carrera de obstáculos llena de saltos, carreras y desafíos físicos.

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2. “Cricket” Bluey: puedes tener un talento que no conocías

En este capítulo, de la mano de Rusty, uno de los amigos de Bluey, los niños descubren cómo la práctica constante, la disciplina y el amor por un deporte pueden ayudar a mejorar poco a poco. Además, deja en claro que esa misma mejoría puede hacer que uno se sienta mejor con uno mismo y quiera ser mejor todavía. La idea de que cualquier actividad física puede convertirse en una pasión cuando se disfruta de verdad.

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3. “El tour del Bosque" Masha y el Oso: Competir es emocionante

Oso y Oso del Himalaya se enfrentan a una competencia en bicicleta. Enseña a los niños que no todo es ganar; también uno se puede divertir, aprender y compartir experiencias con los demás. Un capítulo que además deja en claro que la trampa no sirve de nada y solo te hace daños a ti mismo.

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4. “Mieljercicios” Masha y el Oso: Hacer deporte es estar saludables

Aquí no solo se deja en claro que el deporte es divertido, sino que también es beneficioso para la salud y estar en buena forma. Además, también explica que en un principio puede ser complicado el empezar y ver los resultados, pero a la larga uno se ve y se siente mucho mejor.