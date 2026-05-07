4 enseñanzas de Chilli, la mamá de Bluey que te harán querer ver los capítulos de la caricatura con tus hijos

Estamos a pocos días de celebrar el Día de la Madre y una de las más populares en la actualidad es Chilli, la mamá de Bluey y Bingo, quienes día con día nos dan grandes momentos, siendo esta serie animada una de las favoritas tanto de grandes y chicos.

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Por ello, te compartiremos 4 capítulos donde Chilli da enseñanzas tanto a Bluey, Bingo e incluso a Bandit que te harán querer volver a ver todas las temporadas en compañía de tus hijos.

Los mejores momentos de Chilli en la caricatura de Bluey

Ser mamá no siempre es sencillo, de hecho ninguna tiene un manual de cómo serlo, pero en caricaturas animadas podemos encontrar grandes mensajes tanto para los padres como los hijos, donde se destacan los siguientes:

