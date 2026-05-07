4 enseñanzas de Chilli, la mamá de Bluey que te harán querer ver los capítulos de la caricatura con tus hijos
Estas son algunas de las mejores lecciones que Chilli, la mamá de Bluey nos ha dejado durante el programa.
Estamos a pocos días de celebrar el Día de la Madre y una de las más populares en la actualidad es Chilli, la mamá de Bluey y Bingo, quienes día con día nos dan grandes momentos, siendo esta serie animada una de las favoritas tanto de grandes y chicos.
Te puede interesar: Los 4 mejores capítulos de Paw Patrol ideales para ver con tus hijos
Por ello, te compartiremos 4 capítulos donde Chilli da enseñanzas tanto a Bluey, Bingo e incluso a Bandit que te harán querer volver a ver todas las temporadas en compañía de tus hijos.
Los mejores momentos de Chilli en la caricatura de Bluey
Ser mamá no siempre es sencillo, de hecho ninguna tiene un manual de cómo serlo, pero en caricaturas animadas podemos encontrar grandes mensajes tanto para los padres como los hijos, donde se destacan los siguientes:
- La Piscina (Temporada 1, Episodio 22): Aquí podemos ver a Chilli enseñando a Bluey y Bandit a ser ordenadas y llevar lo necesario, dando prioridades a su equipaje para hacer práctica su estancia. Dentro de esta lección choca su lado ordenado con el caótico de Bandit, dando prioridad a la responsabilidad para que todo marche bien.
@bluey Nothing like a New Year's swim in the pool #bluey #blueytok ♬ original sound - Bluey
- Hora de Dormir (Temporada 2, capítulo 26): Durante este conmovedor episodio, tenemos uno de los momentos más tiernos y emotivos de Bluey, pues jugando con las niña, Chilli le dice lo siguiente a Bingo: “Recuerda, siempre estaré aquí si me necesitas”; un mensaje que toda madre siempre tendrá para sus pequeños, no importa cuánto crezcan.
@bluey I'll always be here for you 🧡☀️🪐 #blueytok #bluey #sleepytime ♬ original sound - Bluey
- Escuela de Mamás (Temporada 2, capítulo 14): Bluey jugando se frustra por “no ser una buena madre” con su globo, por lo que Chille le explica que no existe la perfección a la hora de criar y que tampoco está mal cometer errores siempre y cuando lo vuelva a intentar, dejando ver así su lado vulnerable y amoroso.
@bluey We all fail Mum School sometimes... 🎈 #Blueytok ♬ original sound - Bluey
- Carrera de Bebés - (Temporada 2, Episodio 49): Considerada como una de las lecciones más grandes de Chilli, esta se abre y confiesa que siente inseguridad de comparar el crecimiento de Bluey con los otros bebés, lo que pone en conversación el cómo avanzan los pequeños y finalmente habla con otra mamá quién la apoya y le dice que “lo está haciendo bien”, pues cada niño tiene su ritmo y que la comparación es dañina.
@bluey Tell someone that they are doing great💙 #bluey #babyrace #blueytok ♬ original sound - Bluey