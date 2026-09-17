Los padres de familia que buscan un detalle inspirado en series infantiles pueden encontrar distintas alternativas a un buen precio, como lo son estos 4 juguetes de Bluey y Peppa Pig que cuestan menos de 400 pesos y son hermosos. Mientras que estas otras 4 piezas de Paw Patrol enseñan a los niños a respetar a los mayores.

Entre las opciones aparecen figuras, sets y artículos de colección dirigidos principalmente a pequeños de preescolar. Estas piezas tienen un valor en el mercado de 400 pesos, aunque la cantidad puede cambiar de acuerdo con promociones, inventario y vendedor. Mientras que estos

6 juguetes de Paw Patrol que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices.

4 juguetes de Bluey y Peppa Pig que cuestan menos de 400 pesos y son hermosos|IA

Los juguetes que cuestan menos de 400 pesos

1. Figura de 25 centímetros: La pieza está fabricada en plástico, no requiere baterías y tiene una edad recomendada de 3 a 10 años. Al momento de la consulta, el precio mostrado fue de 399 pesos, aunque otra página del mismo catálogo llegó a mostrarla en 379 pesos.

2. 8 figuras: Otra alternativa aparece en Mercado Libre con 8 figuras inspiradas en los personajes de la serie. El set tiene un precio de 200 pesos, después de una rebaja sobre un precio anterior de 339 pesos. La publicación registra 4.3 estrellas sobre 5 con 12 opiniones y señala que el producto cuenta con envío a todo el país.

3. Set con accesorios: Para quienes prefieren un formato con escenario y complementos, Mercado Libre tiene un set de Peppa's Adventures. La publicación tiene un precio de 340 pesos y señala que incluye un personaje y accesorios. El artículo está fabricado en plástico y cuenta con una recomendación de uso para edades de 3 a 10 años.

4. Cuarto de Peppa Pig: La consulta de productos mostró un precio de 399 pesos, por lo que se mantiene dentro del límite establecido para esta selección. El formato está pensado para recrear una escena del universo de la serie mediante un conjunto de juego.