Los mejores juguetes de Dragon Ball para niños y niñas pequeños; son un gran regalo si disfrutan tanto del anime como tú
Conoce los mejores juguetes de Dragon Ball para los niños de 6 años en adelante:
Sin duda alguna, Dragon Ball es uno de los animes más queridos de todo el mundo, pues a más de 40 años de haberse estrenado esta historia de Gokú y compañía, ha logrado trascender generaciones, por lo que muchos niños que crecieron viéndolo ahora lo ven comparten incluso con niños de hoy.
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Muchos de nosotros hemos sido testigos de cuantas veces Gokú ha superado cada obstáculo para poder salvar a sus seres queridos, siendo una de las mayores muestras de valores como la superación, el trabajo en equipo, la amistad y demás grandes lecciones, por lo que te compartiremos una breve de juguetes ideales para regalar a pequeños fans del anime.
Juguetes de Dragon Ball para niños pequeños
Sin importar qué saga de Dragon Ball sea tu favorita, estas son algunas de las figuras que son ideales para niños y niñas de 6 años en adelante:
- Dragon Ball Super: Limit Breaker: Esta serie de juguetes son ideales para niños pequeños pues cada una de las figuras tiene el tamaño de 30 centímetros, lo que además de seguras las hace atractivas para los más chicos.
- Dragon Ball Super Evolve: Si bien, estos juguetes tiene un tamaño mucho menor (12.5 cm), son versátiles e ideales para sus manos pequeñas, siendo una alternativa fácil de manipular y que puede entregar horas y horas de diversión.
- BANDAI SPIRITS Dragon Ball Daima Plamodel: Este kit de nueve figuras cuenta con los personajes más queridos de toda la saga pero en la versión Daima, en la que son niños de nuevo, por lo que podrían tener diseños amigables a la vista.
- Figuras Chibi Dragon Ball: Un gran distintivo de las figuras Funko es su llamativo diseño, aunque los materiales de este pueden ser ideales también para el juego de los chicos, siendo juguetes con colores y formas llamativas de los personajes de la saga.