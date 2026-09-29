4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a los niños a ponerle nombre a sus emociones

Las aventuras de Bluey y de Masha y el Oso pueden ser el aliado perfecto para poder abordar con los niños aspectos complicados como las emociones. Gracias a que dentro de sus historias se muestran situaciones de tristeza, frustración, alegría o preocupación, los menores pueden saber qué nombre ponerle a sus emociones.

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4 capítulos de bluey y Masha y el Oso para que tus hijos aprendan a identificar y nombrar emociones

Bluey - "Carrera de bebés" - Episodio 47 - Temporada 2

Dentro de esta aventura, Chilli recuerda los primeros años de Bluey, explicando que cada pequeño tiene su propio ritmo para crecer y aprender.

Bluey - "Hora de dormir" - Temporada 2 episodio 26

En esta aventura, Bingo se ve envuelto en una noche complicada para conciliar el sueño, aspecto que permite abordar con los menores sobre el miedo, la seguridad, la independencia y la necesidad de sentirse acompañado en todo momento.

Masha y el Oso - “Primer encuentro” Temporada 1 - Episodio 1

Este primer episodio no solo nos presenta la primera aventura de la inseparable pareja de amigos, sino que también permite abordar con los niños aspectos como la empatía, la responsabilidad y cómo las acciones individuales pueden afectar a los demás.

Masha y el Oso - "Amigos para siempre" - Episodio 61 - Temporada 3

Dentro de esta aventura, Masha se reencuentra con viejos amigos, con quienes se ve envuelta en una serie de complicaciones para poder ayudarlos. Este episodio permite hablar sobre la necesidad de comprender las necesidades de otros y ofrecer ayuda cuando es necesario.

Estos cuatro episodios están pensados para poder abordar con tus niños la importancia que tiene el saber identificar las emociones de los demás tanto como las propias; además, estas aventuras permiten abordar situaciones que podrían ser complicadas de expresar mediante el juego, lo que impulsa a los niños a tomar confianza con respecto a lo que sienten o experimentan.