Juguetes de Minecraft ideales para niños de 7 a 14 años que los harán pasar horas de diversión:
Conoce algunos de los mejores juguetes de Minecraft ideales para niños con muchas imaginación:
Hoy en día, una de las franquicias más populares es sin duda alguna Minecraft, pues lo que comenzó como un videojuego de construcción de mundo abierto, ha terminado con un gran fandom de chicos y grandes, pues hoy en día cuenta con películas e incluso una gran cantidad de mercancía.
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Si bien, hay juguetes para todas las edades, te compartiremos algunos de los mejores para niños de entre 6 a 13 años los cuáles son ideales para que desarrollen su imaginación y lo mejor, se diviertan con sus personajes favoritos.
Juguetes de Minecraft ideales para la imaginación de los niños
El universo de Minecraft ha hecho imaginar a los niños miles de escenarios, en donde lo más importante es divertirse, por lo que te dejaremos esta serie de recomendaciones que no te querrás perder.
- Sets de Minecraft por LEGO: Uno de los principales atractivos de esta franquicia es la construcción, por lo que los bloques de LEGO pueden ser una gran alternativa para que traigan a la realidad esta divertido mundo, fomentando la planeación espacial y permitiendo reconfigurar el escenario tantas veces como lo imaginen.
- Figuras de Rol (Espada y Pico de Minecraft): Dentro de esta historia, la espada y el pico son dos de los objetos más valiosos por lo que el tenerlos en la vida real hará una experiencia completamente inmersiva donde la supervivencia, la exploración y el combate puede pasar a la vida real y así estos podrán estimular su imaginación.
- Figura Steve: La figura articulada a gran escala del personaje de Steve es una gran alternativa para traer a la realidad nuevas aventuras con los personajes de la película inspirada en el universo de Minecraft.
- Peluche Dragón Ender: Este peluche suave de aproximadamente 20 cm con texturas pixeladas fieles al videojuego es ideal tanto para decorar habitaciones gamer como para acompañar a fanáticos de todas las edades, siendo uno de los personajes más enigmáticos de toda esta historia.