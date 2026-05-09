Milo es una caricatura o programa educativo que es ideal para los niños de entre 3 y 6 años de edad, ya que se centra en el personaje principal, un gato de 5 años, quien junto a sus amigos enseña a los pequeños el trabajo en equipo al aventurarse en las diferentes profesiones. Por ello, estos 4 juguetes serían los idóneos para regalar a los infantes de preescolar. También puedes obsequiar estas 7 figuras de Paw Patrol que cuestan menos de 500 pesos.

La serie animada forma parte de los contenidos que se transmiten en Azteca 7, donde podrás verlo los sábados y domingos a las 6 de la mañana junto a tu hijo, para que se divierta mientras descubre las diferentes profesiones, pero sobre todo, que eche a volar su imaginación. En cambio, si quieres ver una película, estas son las 3 opciones similares a KPop Demon Hunters.

Los juguetes para regalar de Milo

1. Milo y sus amigos: En el mercado hay un paquete que contiene 3 juguetes, Milo y sus amigos: Loft y Lark. Con estas figuras, tu hijo echará a volar su imaginación al recrear escenas de la caricatura vistas por la señal de Azteca 7.

4 juguetes de Milo ideales para regalar a niños de preescolar|Amazon

2. Peluche musical: Este juguete no es un peluche normal, pues incluye canciones y sonidos de la serie animada, que de inmediato tu hijo identificará y cantará. Es una figura que mide aproximadamente 20 centímetros con textura suave. Colecciona a Milo, Lofty y Lark, así como la edición especial del personaje principal vestido de doctor.

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3. Bote para baño: Este juguete es ideal para que acompañe a tu hijo al momento de bañarse o hacer más amena su estadía en la alberca. El paquete contiene a Milo y a Lofty en forma de botes, a fin de que puedan flotar en el agua.

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4. Cuento: Si bien no es un juguete, es una buena opción para que tu hijo se enseñe de a poco a leer y qué mejor manera que con su personaje favorito. Lo mejor de todo es que es interactivo, por lo que s divertirá mientras aprende.