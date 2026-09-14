4 juguetes para niños de 5 años que son educativos y cuestan menos de 500 pesos

Si buscas juguetes para niños de 5 años que además de entretenerlos contribuyan a su aprendizaje, hay opciones educativas que no requieren gastar una fortuna. A esta edad, el juego puede convertirse en una herramienta para desarrollar la creatividad, la concentración, el lenguaje y las habilidades para resolver problemas. Lo importante es elegir actividades que representen un reto adecuado para su etapa.

¿Cuáles son los mejores juguetes educativos para niños de 5 años?

Más que buscar un juguete que enseñe un concepto específico, lo recomendable es elegir opciones que permitan al niño experimentar , tomar decisiones y resolver pequeños retos por sí mismo. Los juegos de construcción, los rompecabezas y las actividades de imaginación son especialmente útiles porque pueden estimular distintas habilidades mientras el pequeño se divierte. Estas cuatro opciones pueden encontrarse por menos de 500 pesos, dependiendo de la tienda y la oferta disponible.