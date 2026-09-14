4 juguetes para niños de 5 años que son educativos y cuestan menos de 500 pesos
Pon manos a la obra. Descubre los juguetes que pueden estimular distintas habilidades mientras el pequeño se divierte.
Si buscas juguetes para niños de 5 años que además de entretenerlos contribuyan a su aprendizaje, hay opciones educativas que no requieren gastar una fortuna. A esta edad, el juego puede convertirse en una herramienta para desarrollar la creatividad, la concentración, el lenguaje y las habilidades para resolver problemas. Lo importante es elegir actividades que representen un reto adecuado para su etapa.
¿Cuáles son los mejores juguetes educativos para niños de 5 años?
Más que buscar un juguete que enseñe un concepto específico, lo recomendable es elegir opciones que permitan al niño experimentar, tomar decisiones y resolver pequeños retos por sí mismo. Los juegos de construcción, los rompecabezas y las actividades de imaginación son especialmente útiles porque pueden estimular distintas habilidades mientras el pequeño se divierte. Estas cuatro opciones pueden encontrarse por menos de 500 pesos, dependiendo de la tienda y la oferta disponible.
- Bloques de construcción. Son una alternativa sencilla para estimular la creatividad, la coordinación y la resolución de problemas. A los 5 años, los niños pueden comenzar a crear casas, vehículos o estructuras siguiendo un modelo, pero también es recomendable dejarlos construir libremente para que desarrollen sus propias ideas.
- Rompecabezas infantiles. Armar un rompecabezas ayuda a trabajar la concentración, la memoria visual y el razonamiento lógico. Para esta edad, lo ideal es elegir diseños que representen un reto sin resultar demasiado complicados. También se puede convertir la actividad en un juego familiar y pedirle al niño que explique dónde cree que encaja cada pieza.
- Juego de memoria. Las tarjetas con animales, personajes, colores o diferentes objetos pueden ayudar a fortalecer la atención y la memoria. Además, seguir las reglas de turnos permite que el niño practique habilidades sociales como esperar, respetar a los demás y aceptar que algunas veces puede ganar o perder.
- Kit de dibujo y manualidades. Un set con crayones, colores, hojas, plastilina o materiales para crear figuras puede convertirse en una herramienta para estimular la motricidad fina y la imaginación. En lugar de indicarle exactamente qué debe hacer, una buena opción es proponerle un tema, como inventar un animal o construir una casa, y dejar que decida cómo representarlo.