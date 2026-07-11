Los mejores 5 capítulos de Bluey para enseñar a los niños la importancia de trabajar en equipo

Bluey se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los niños gracias a sus divertidas historias e importantes lecciones. Esta serie animada destaca por mostrar situaciones cotidianas que enseñan grandes valores. Bajo esta línea, te compartimos los mejores 5 capítulos para incentivar a los niños a trabajar en equipo.

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Los mejores 5 capítulos de Bluey para incentivar el trabajo en equipo

El cartero

A lo largo del capítulo, Blue y Bingo juegan a ser carteros mientras simulan que “el suelo es lava”. En vez de competir, ambas cachorritas unen fuerzas para lograr su objetivo. Lo mejor de este capítulo es que también enseña a los niños a que discutir es sano.

Ejército

Este episodio nos muestra el primer día de clases de Jack en la escuela de Bluey. Si bien el pequeño Jack tiene problemas para quedarse quieto y seguir instrucciones, durante el descanso, Calypso sugiere jugar al ejército al aire libre junto con Rusty. A lo largo del juego, descubren que cada quien tiene habilidades diferentes, pero finalmente todos se complementan para una aventura excepcional.

Paquete Plano

En este capítulo vemos a Bandit y Chili intentando armar un mueble, mientras Bluey y Bingo juegan con las cajas vacías. Si bien cada dupla tiene su propia actividad, a lo largo del episodio vemos un buen trabajo en equipo en cada una de ellas. Además, se muestra la ayuda mutua entre pequeños y grandes.

El arroyo

Este episodio nos muestra a Bluey y sus amigos aprendiendo a superar obstáculos mientras exploran un entorno natural completamente nuevo y fuera de su zona de confort. Sin duda, uno de los mejores capítulos para aprender a trabajar en equipo.

Isla de la Alfombra

Bluey y Bingo juegan a la isla desierta. Su padre se une a ellas, llevando la diversión a un nuevo nivel. A lo largo del capítulo, los niños aprenderán sobre la importancia de tomar en cuenta los diversos puntos de vista.

¿Dónde ver Bluey en México GRATIS?

Los episodios de Bluey están disponibles de manera gratuita en televisión abierta a través del canal de Azteca 7. Sintoniza nuestra barra infantil a las 6:00 a.m. de lunes a viernes. Si lo prefieres, también puedes seguir los episodios de esta querida caricatura en nuestro sitio web, en la sección de Kidsiete.