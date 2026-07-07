5 capítulos de Paw Patrol que debes ver con tu hijo si ya te está pidiendo una mascota

Si tu hijo no deja de decir que quiere un perro, un gato o cualquier otra mascota y ya no sabes qué hacer, Paw Patrol se puede convertir en tu gran aliado. Aunque la serie infantil está llena de rescates y muchas aventuras que divierten y entretienen a los niños, también transmite importantes lecciones sobre el cuidado de los animales, la responsabilidad y el compromiso que implica tener un animal de compañía. Si quieres preparar a tu hijo para vivir esta aventura con un amigo de cuatro patas, estos cinco episodios son perfectos para iniciar una conversación en familia antes de tomar la decisión de adoptar una mascota.

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5 capítulos de Paw Patrol que pueden preparar a tu hijo para tener una mascota

A continuación, te dejamos 5 episodios que les enseñarán a tus pequeños que cuando se tiene una mascota hay que cuidarla, amarla, respetarla y ser muy responsables:

1. “Los cachorros rescatan a Cali” - la responsabilidad de una mascota

Cali es la gatita de la alcaldesa Goodway y necesita ayuda. La historia nos permite explicar a los niños que las mascotas se pueden perder, asustar o necesitar atenciones constantes. También muestra a mantener la calma con ellas en todo momento.

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2. “Los cachorros cuidan a los cachorros”- también son bebés y necesitan cuidados.

Llegan nuevos perritos y la Patrulla Canina debe asegurarse de que estén seguros, alimentados y protegidos. Este capítulo les deja claro que los animales necesitan tiempo, paciencia y cuidados, sobre todo cuando son bebés.

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3. “Los cachorros rescatan a una familia de conejitos” - Las mascotas tienen necesidades

Durante esta misión, Ryder y los cachorros ayudan a reunir a una familia de conejos. Los niños aprenderán que los animales tienen necesidades específicas con las que hay que cumplir y para ellos es muy importante encontrarse en un entorno donde se sientan seguros.

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4. “Los cachorros salvan a un bebé elefante” - no todos los animales son mascotas

Este capítulo no trae una historia sobre mascotas, pero aun así les enseña algo muy importante para los pequeños: no todos los animales son mascotas.

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5. “Los cachorros rescatan a Chickaletta” - La atención a los animales

La gallina de la alcaldesa Goodway les muestra que cualquier animal merece atención y cuidados. A lo largo del episodio queda claro que los animales necesitan alimentación, supervisión y cariño, incluso cuando parecen independientes.