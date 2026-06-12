Aprende inglés con Bluey: 5 ideas para enseñar a tus hijos lo básico del idioma desde casa

El inglés se ha convertido en el idioma de comunicación más importante a nivel global, por lo que introducirlo a tus hijos desde la infancia puede ayudarlos a desarrollar sus habilidades lingüísticas y ampliar su vocabulario conforme van creciendo. Si bien los primeros pasos en el aprendizaje de un nuevo idioma pueden parecer un verdadero reto, hacerlo de la mano de su personaje favorito puede facilitar el proceso. Dicho esto, aquí te compartimos 5 ideas de actividades para enseñar a tus hijos lo básico del inglés con ayuda de Bluey.

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5 ideas para aprender inglés con Bluey: enseña a tus hijos lo básico del idioma con estas actividades

Aprender de la mano de tu personaje favorito, no sólo facilita el proceso, sino que también lo hace más divertido. Checa estas 5 actividades de Bluey para enseñar inglés básico a tus hijos, desde la comodidad de tu hogar.

Colores

Identifica y aprende los nombres de los colores con esta actividad. Además de ser divertida, colorear ayuda a estimular la creatividad y la concentración. También es ideal para mejorar la motricidad fina, que pertenece a los músculos pequeños de las manos, dedos y muñecas.

Emociones

Esta actividad ayuda a los más pequeños en casa a reconocer, identificar y expresar sus emociones de una manera sencilla y divertida al observar cómo se sienten sus personajes favoritos. Es ideal no sólo para practicar el inglés, sino también para ampliar su vocabulario emocional, con palabras que van más allá del “feliz” y “triste”.

Días de la semana

Conocer los nombres de los días de la semana también es básico en el idioma. Aquí te compartimos una plantilla con cada uno de ellos: Monday (lunes), Tuesday (martes), Wednesday (miércoles), Thursday (Jueves), Friday (Viernes), Saturday (Sábado) y Sunday (Domingo).

Roles familiares

Ayuda a tu hijo a identificar los integrantes de la familia de Bluey y reconocer qué papel desempeña cada uno de ellos en el hogar. Esta actividad es perfecta para aprender vocabulario básico relacionado con la familia, como: mom (mamá), dad (papá), uncle (tío), aunt (tía), grandpa (abuelo), grandma (abuela), sister (hermana) y brother (hermano).

Abecedario

Conocer el abecedario también es esencial. Aquí te compartimos una plantilla de un alfabeto inspirado en Bluey. Recuerda que la pronunciación adecuada de cada letra es la siguiente: A (ei), B (bi), C (si), D (di), E (i), F (ef), G (yi), H (eich), I (ai), J (yei), K (kei), L (el), M (em), N (en), O (ou), P (pi), Q (kiu), R (ar), S (es), T (ti), U (iu), V (vi), W (dobol-iu), X (eks), Y (uai), Z (tsi).