4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Masha y el Oso’ que transmiten a los niños la pasión por el futbol y el deporte

Con la fiebre y la pasión del futbol tan presente en estos días, los niños más pequeños puede que empiecen a interesarse en la pasión y amor por el deporte que sobre todo ven en mamá y papá. La verdad es que no importa qué deporte sea, estas emociones deportivas son muy útiles para los niños, pues no solo aprenden a disfrutarlo, aprenden sobre respeto, esfuerzo, competencia limpia y mucho más. Es por eso que resulta siempre bueno saber que hay programas infantiles como Bluey o Masha y el Oso, que les enseñan estos valores dentro de cada uno de sus capítulos.

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5 capítulos de Bluey y Masha y el Oso con los cuales los niños aprenden sobre el fútbol y la pasión por el deporte

Estos cuatro capítulos son perfectos para introducir a tus hijos al mundo del deporte y la competitividad:

1. “La decisión”: Bluey nos enseña sobre competitividad

Este episodio gira en torno a la pasión deportiva usando como ejemplo el futbol. Aquí se muestra cómo cada uno de los adultos tiene un equipo favorito y es perfecto para explicar que esto puede unir a las familias, aunque sean de diferentes equipos. El deporte y la convivencia pueden generar momentos inolvidables y, lo más importante, cada quien puede elegir sus colores sin dañar a nadie.

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2. “Solo se necesita un gol”: Masha y el Oso: Perder a veces es doloroso

Cuando pierde tu equipo, puede ser una experiencia dolorosa, pero este capítulo nos enseña algo muy importante: ganar y perder no lo es todo. En la vida, como en el deporte, a veces se gana y otras no; lo más significativo es siempre divertirte y pasarla bien con tus amigos y familia.

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3. “La gran competencia”: Masha y el Oso: el juego debe ser siempre limpio

Los personajes participan en una serie de retos y juntos descubren el valor del deporte. Ayuda a los niños a comprender conceptos esenciales del futbol como el juego limpio y la perseverancia.

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4. “Carrera de obstaculos”: Bluey y Bingo nos enseñan sobre el esfuerzo

Bluey y Bingo enfrentan una serie de desafíos físicos con su papá. Ambos aprenderán el enorme valor del esfuerzo, la práctica constante y la importancia de disfrutar el juego más allá del resultado final.