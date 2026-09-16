5 juguetes de Paw Patrol y Bluey que enseñan a los niños a ser más organizados
Inculcarle el hábito de ser ordenados a los pequeños no tiene que ser una misión imposible y hasta puede volverse divertido con sus juguetes favoritos.
La hora del juego es uno de los momentos más esperados para los niños, en especial cuando tienen juguetes de sus caricaturas preferidas, como Paw Patrol o Bluey. Y además de garantizarles un buen rato de diversión, estos artículos también pueden convertirse en una gran herramienta para que aprendan buenos hábitos, como ser más organizados y hacerse cargo de las cosas que usan.
¿Cómo enseñarle a los niños a ordenar su cuarto? Los 5 mejores juguetes de Bluey y Paw Patrol para que tengan buenos hábitos
- Casa familiar de Bluey con juego de memoria de LEGO. Para estimular su mente al mismo tiempo que se entretienen y aprenden cosas nuevas, hay una casita de Bluey que trae un juego de memoria incluido y sirve muy bien para que se vuelvan ordenados. El chiste de estos juguetes es que sepan distribuir las tareas y le presten atención a cuáles son los procesos adecuados para poner cada una de las piezas en su lugar.
Set de Búsqueda y Rescate de Bluey. Sin lugar a dudas, entre las razones por las que a los niños les gusta tanto Paw Patrol, es porque en varios de sus capítulos viven emocionantes aventuras para ayudar a los demás. Y qué mejor que recrear estos escenarios en casa con los sets que están inspirados en sus estaciones y que se tienen que armar con mucho orden para que las estructuras queden idénticas a las estructuras de la caricatura.
- Excursión familiar a la playa de Bluey. Si a tus hijos les fascina ver los episodios de Bluey donde se va de vacaciones, seguramente también les fascinará sentirse parte de estos divertidos momentos. Para estos casos, el juego de "Excursión familiar a la playa" es una excelente alternativa para que los niños se diviertan por horas y vayan comprendiendo la importancia de ser organizados, pues es una forma de que no pierdan piezas.
Figuras de plástico con todos los cachorros de Paw Patrol. La mayoría de ocasiones, a los pequeñitos les cuesta trabajo elegir un personaje preferido de la "Patrulla Canina", ya que todos son muy simpáticos y tienen increíbles habilidades. Así que para evitar estos dilemas, los kits que traen a los cachorritos más famosos son ideales para que aprendan a organizarlos junto a sus demás juguetes y puedan usarlos cada que quieran.
- Rompecabezas de Bluey. A pesar de que al principio pueden parecer "aburridos", los rompecabezas son de los mejores juguetes para que los niños aprendan de buenos hábitos y estimulen sus habilidades. Todo gracias a que constan de muchas piezas y todas son indispensables para que el resultado final sea correcto, así que van haciéndose de la costumbre de poner todo en su lugar.