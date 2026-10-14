Los 5 mejores juguetes de Halloween para niños de 6 a 9 años, que les enseñarán a ver el terror de manera sana

Halloween es la época perfecta para que los niños exploren el misterio y la fantasía desde un enfoque seguro y constructivo. A esta edad, el miedo suele transformarse en curiosidad, por lo que elegir juguetes temáticos adecuados permite normalizar la figura de los monstruos, promoviendo la empatía y la gestión de las emociones a través del juego simbólico.

Aprender a reírse de lo tenebroso y comprender que el terror forma parte del entretenimiento ayuda a desarrollar su resiliencia emocional y confianza. A continuación, presentamos una selección de juguetes para celebrar este mes, diseñados para estimular la creatividad, el trabajo en equipo y una visión saludable de las historias de espantos.

Masha y el Oso | Canción de cuna

¿Cuáles son los mejores juguetes de Halloween?

Para celebrar Noche de Brujas con mucha diversión, aquí tienes 5 juguetes que harán que los más pequeños vean Halloween desde otra perspectiva:

Camioneta Calabaza de LEGO

Un set de construcción que incluye una camioneta conducida por un granjero y una calabaza interactiva para armar y decorar cualquier rincón durante la temporada festiva.

Juego de mesa Scream The Game (Funko Games)

Una opción llena de adrenalina para jugar en grupo. Los participantes cooperan para sobrevivir al famoso asesino, guiados por una aplicación con audios y narraciones inmersivas.

Peluche de calabaza zombie

Un cojín de felpa extra suave de 25 cm que viste un sombrero de bruja. Es perfecto para regalar a los más pequeños o para decorar ambientes festivos con un estilo simpático.

Monopoly Edición Halloween Horror

Una adaptación espeluznante del clásico juego de mesa, diseñada para 2 a 4 jugadores que buscan negociar y resolver acertijos en una atmósfera misteriosa.

Combo Full Slime de Halloween

Una alternativa sensorial y divertida a los caramelos tradicionales. Incluye slimes de colores vibrantes con aromas frutales y elementos temáticos para moldear y crear pociones.

¿Cuándo es Halloween?

Halloween se celebra cada año en la noche del 31 de octubre. Es una festividad de origen celta marcada por disfraces, decoración de calabazas, historias de terror y el famoso "truco o trato". Hoy en día es una tradición global ideal para compartir juegos, dulces y momentos divertidos en familia.