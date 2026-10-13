La película animada KPop Demon Hunters tiene personajes que cautivaron a todo el público, que pueden servir este año para crear disfraces inspirados en las Guerreras KPop o los Saja Boys para salir a pedir dulces en este Halloween, festividad que tiene 3 películas de terror en HBO Max que te harán esconderte debajo de las cobijas.

Los 4 disfraces para pedir dulces en Halloween

1. Rumi: Para preparar una versión económica, utiliza una chaqueta amarilla que ya tengas, shorts y una camiseta lisa. Puedes recrear los detalles de las botas con cubiertas de tela o calcetas altas, siempre y cuando no dificulten el movimiento. Si el atuendo es para una niña, revisa que las prendas no arrastren ni tapen los zapatos para pedir dulces en Halloween, noche en la que puedes ver Destino Final en orden.

4 disfraces de KPop Demon Hunters perfectos para celebrar Halloween y pedir dulces|IA

2. Mira: Destaca por una combinación de camiseta decorada, falda amarilla y detalles rosas en las cubiertas de sus botas. Si quieres darle un acabado más parecido al de una presentación musical, agrega pulseras, pasadores o adornos brillantes que no pesen demasiado. No es necesario confeccionar cada pieza desde cero: una camiseta que ya tengas puede servir como base y los detalles decorativos pueden hacerse con fieltro.

3. Zoey: Incluye un top azul con tiras, pantalones con estampado colorido y una banda para el brazo. Para recrear el estilo, busca pantalones estampados o de colores vivos y combínalos con una blusa azul que permita moverte con comodidad. Una banda de tela en el brazo puede completar el conjunto; asegúrala sin apretar demasiado y evita que limite la circulación. Si necesitas comprar alguna pieza, la tienda oficial de Netflix tiene productos y prendas inspiradas en los personajes.

4. Saja Boys: Para una caracterización sencilla, combina una camisa pastel con pantalones oscuros, accesorios discretos y un peinado pulido. Si varias personas quieren participar, cada integrante puede elegir un color distinto y mantener una estética común para que el grupo se identifique como una banda.