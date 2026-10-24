5 pines OFICIALES de Bluey y sus amigos, para decorar tu ropa y mochila
Estos son algunas de las mejores alternativas para personalizar la ropa y mochila de tus hijos con la caricatura de Bluey.
En la actualidad Bluey se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de todos los niños y no es para menos pues en cada capítulo nos deja lecciones que tanto a los chicos y grandes nos funciona, aunque otro de sus mayores atractivos es su diseño visual.
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Tomando en cuenta que el diseño de Buey es uno de los más llamativos, es normal que los niños quieran llevarlos a todos lados, por lo que te dejaremos una lista de pines oficiales de la caricatura para que puedas decorar la ropa y la mochila de tus hijos y así tengan presente sus lecciones.
Pines oficiales de la caricatura de Bluey
Hoy en día hay una gran cantidad de opciones en el mercado de pines de Bluey y sus amigos, por lo que seguramente podrás adaptar tus gustos y presupuesto para las alternativas de este querido personaje.
- Bluey Pins dance mood: Este paquete de 5 pines nos muestran a Bluey, su hermana Bingo y sus padres Chilli y Bandit bailando y divirtiéndose como solo ellas saben, siendo una gran alternativa para combinar.
- Bluey Grannies Enamel: Este pin es bastante divertido pues nos muestra la vez que Bluey y Bingo jugaban a ser “abuelitas”, el cuál puede ser un accesorio especial.
- Bluey y Bingo Perched: Otro pin especial es este diseño en el que Bluey se encuentra junto a Bingo sentada gritando, demostrando lo especial que puede ser la hermandad y el entendimiento.
- ¡Oh biscuits!: Este pin hace referencia a una de las frases más populares de la caricatura donde Bluey dice al español “Oh galletas”, siendo un momento muy divertido, además de que el diseño es más simple y llamativo.
- Bluey Halloween: Este set está inspirado en la festividad de Halloween, donde podemos ver a Bluey vestida de esqueleto, Bingo de bruja, Chilli de momia y a Bandit de Frankenstein.