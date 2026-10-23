4 capítulos de Peppa Pig y Bluey para enseñar a tus hijos a compartir sus dulces de Halloween y Día de Muertos en familia

Estamos a unos cuantos días de que los niños salgan a las calles en compañía de sus familiares a pedir calaverita, ya sea en Halloween o Día de Muertos. Estos dulces son una perfecta oportunidad para enseñarles el valor del compartir, respetar lo que le pertenece a los demás y, a la vez, disfrutar en familia. Una forma de comenzar a introducirlos en estos temas es viendo sus caricaturas favoritas, y estos capítulos de Peppa Pig y Bluey abordan a la perfección este tipo de situaciones donde interviene la convivencia, los turnos y el compartir. Estos 4 episodios de Peppa Pig y Bluey te pueden ayudar a abrir la conversación:



“El amigo de George”, de Peppa Pig

“El avión de juguete del abuelo”, de Peppa Pig

“El xilófono mágico”, de Bluey

“Helado”, de Bluey

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Estos capítulos no son de Halloween, pero son perfectos para acercarnos con los niños a conversar sobre compartir, para que cuando lleguen las celebraciones y reciban sus dulces, nazca de ellos mismos el compartir su calaverita con la familia.

¿Qué actividades pueden enseñar a los niños a compartir?

Además de ver los episodios de Peppa Pig y Bluey, y antes de que lleguen los dulces de Halloween y Día de Muertos, los niños pueden hacer varias actividades y ejercicios que les dejen en claro que compartir se siente bien. Algunos de ellos son:



Jugar a lanzarse la pelota por turnos.

por turnos. Construir una torre con bloques jugando, colocando piezas por turnos.

Dividir las pertenencias de tus hijos y definir las cosas que pueden compartir con las visitas y las que no quieren compartir.

¿Cuándo se les enseña a los niños a compartir?

Puedes empezar a sembrar la semillita con sus caricaturas favoritas, pues ellos aprenden viendo y sus personajes favoritos de Peppa Pig y Bluey se pueden convertir en una guía positiva. Sin embargo, los niños están preparados para comprender y practicar el acto de compartir de forma voluntaria entre los 4 y los 5 años. Hay que tener cuidado de no forzarlos a compartir cuando son más chicos, pues solo sentirán frustración y no lo van a percibir como un acto generoso.

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